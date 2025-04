Esto cuesta la campaña trumpista antiinmigrante que ahora se transmite en TV abierta en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La televisión mexicana abierta comenzó a emitir este mes la campaña lanzada en febrero pasado por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos para disuadir a los migrantes a que lleguen a ese país, cuyo costo, de acuerdo con un portal de investigación, ascendería a 200 millones de dólares.

En los anuncios aparece la secretaria Kristi Noem, representante del ala antiinmigrante más dura del gobierno de Donald Trump, quien advierte que los delincuentes serán deportados y "no podrán volver jamás" a Estados Unidos.

Desde el 3 de abril se transmiten los anuncios en el Canal de las Estrellas de Televisa. Incluso, usuarios de redes sociales reportaron que la campaña en la que aparecen las advertencias de Kristi Noem se difundieron durante la transmisión del partido de futbol entre Cruz Azul y Toluca.

An ad of Trump’s govt. with Kristi Noem just aired on @Televisa ’s @MiCanal5 during the Toluca vs. Cruz Azul soccer game ?? Why?! pic.twitter.com/NopzCy7LsM — Jose Ramon Marquez (@joseramonmarmtz) April 20, 2025

Otros publicaron evidencias de que también la han visto en televisión por cable.

De acuerdo con una nota publicada por la plataforma informativa Semafor el pasado 18 de febrero, un día después del lanzamiento de la campaña en Estados Unidos, ésta cuenta con un presupuesto de hasta 200 millones de dólares.

Los contratos de proveedores para el proyecto fueron adjudicados a People Who Think LLC, una empresa con sede en Luisiana cofundada por Jay Connaughton, según muestra un documento disponible públicamente, y a Safe America Media LLC, con sede en el norte de Virginia, de acuerdo con un documento separado revisado por dicho medio.

Según Semafor, Connaughton y People Who Think trabajaron en los anuncios de Trump durante la campaña de 2016.

También trabajaron con Corey Lewandowski —exdirector de campaña de Trump, que ahora es empleado especial del gobierno del Departamento de Seguridad Interior— en la campaña del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, el año pasado.

El documento que detalla el contrato para People Who Think lo describe como para una “Emergencia nacional en la frontera sur”.

De acuerdo con la nota de Semafor, no está claro qué porcentaje del presupuesto total de 200 millones de dólares durante dos años se distribuirá entre los proveedores, pero es probable que sea mucho menor que el costo del tiempo de emisión y otros mecanismos de distribución.

Tonight, I’m announcing a nationwide and international multimillion-dollar ad campaign warning illegal aliens to leave our country NOW or face deportation with the inability to return to the US. This serves as a strong warning to criminal illegal aliens to not come to America. If… pic.twitter.com/VcVgJYfSKR — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 18, 2025