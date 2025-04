Sheinbaum rechaza los spots antiinmigrantes de Kristi Noem y anuncia reforma para prohibirlos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo con la transmisión de spots del gobierno de Estados Unidos en la televisión mexicana, por la discriminación hacia personas migrantes, ante lo cual pedirá reformas a leyes para evitarlo.

Aunque aseguró que su administración defiende la libertad de expresión, la mandataria mexicana indicó:

“Vamos a reponer el artículo y ponerlo nuevamente en la ley. Es parte de las reformas que vamos a enviar el día de hoy o mañana, serán enviadas al Congreso para que ningún gobierno extranjero ni ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pueda pagar. El tema es que están pagando para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que tiene un mensaje discriminatorio”.

La jefa del Ejecutivo Federal leyó lo que señalaba la ley antes de 2014: “Los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras ni permitir que los medios de comunicación que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país”.

Esto, luego de que este fin de semana, entre partidos de futbol, se transmitió un spot contra personas migrantes a quienes se les amenaza con ser deportados. “Te perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

La jefa del Ejecutivo federal evadió responder si pedirá a la televisión concesionada que retiren dichos spots porque dijo que no se trata de prohibir, pero refirió el documento emitido por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred):

“Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación tal como lo establece nuestra Constitución”.

No se podrá sancionar a la televisora que lo difundió dado que este tipo de difusión aún no está prohibido y aclaró que se trata de que no se emitan este tipo de mensajes mediante propaganda pagada.

“Si una ciudad o un país del mundo quiere promover su turismo, su cultura, pues es una cosa muy distinta a un anuncio pagado que difunde mensajes discriminatorios”.

También pidió investigar cuáles fueron los motivos que se dieron para eliminar estas disposiciones en las leyes, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.