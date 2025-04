Candidatos no idóneos al Poder Judicial no le constan a nadie y sólo son el .001%: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Es “minimísima” la cantidad de candidatos a la elección judicial que estarían involucrados en actos irregulares o que no tienen el perfil idóneo, son el .001 por ciento y en todo caso se tiene que presentar pruebas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pese a que el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, declaró que la próxima semana impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las candidaturas que no son idóneas para integrar el Poder Judicial de la Federación.

Apenas el miércoles, Fernández Noroña, dijo que estas candidaturas que no son idóneas “no pasan de una veintena” de casos excepcionales, pero tampoco habló de solo un caso.

La jefa del Ejecutivo Federal refirió lo que han sido declaraciones del presidente de la Cámara alta, como si solo fueran comentarios en redes sociales: “No sé quién reconoció eso (...) Pero tienen que presentarse las pruebas de todo”, dijo al inicio.

“Si se presenta un caso que se revise, pero hay que considerar que son denuncias en redes, que tendrían que presentarse las pruebas y segundo que es un porcentaje muy, muy menor de todos los candidatos y candidatas que van a participar el 1 de junio. ¿Por qué no hablan de la situación actual, de lo que tenemos hoy? Y en todo caso si se presenta que se le dé la salida para que no puedan ser juzgadores”.

“Los casos que se presentan que además no le constan a nadie, sino que sencillamente han salido en las redes sociales y en todo caso tendría que investigarse, es el .001 de todos los candidatos y candidatas”, respondió la presidenta este jueves.

Sheinbaum redundó sobre lo que ayer mencionaba: “Si hay un caso donde hay prueba, desde mi punto de vista, el Tribunal Electoral puede actuar, pero estamos hablando y de lo que ha salido en redes que tampoco tenemos las pruebas en todo caso de que el Tribunal pregunte a la Fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes”.

Insistió en que “en todo caso el tribunal tendría que definir, pero es un porcentaje mínimo, minimísimo de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las comisiones del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

Aunque admitió que se tendría también que hacer una revisión de qué comité fue el que permitió que pasaran esos filtros pese a que su labor era que se eligieran a quienes no tuvieran antecedentes irregulares.

Pese a que en dos ocasiones se le planteó que fue Fernández Noroña quien hizo los señalamientos de perfiles no idóneos, la presidenta insistió en decir que son señalamientos en redes sociales.

“Hay que ver en qué... primero son señalamientos en redes sociales, tendría en todo caso que demostrarse primero; segundo, es un porcentaje muy pequeñito y hay que ver en qué comité se pudo haber cometido algún error, si es que esto es cierto, si son federales, si son estatales. Ahora, supongamos que fuera cierto, es un porcentaje absolutamente menor y en todo caso, antes del 1 de junio, pues valdría la pena que si hay pruebas suficientes pues que no participaran, aunque ya estén en empresa los boletos, que aunque se votara por ellos, de todas maneras no pudieran ser elegidos o no pudieran ocupar sus puestos”.

Ante estos hechos la presidenta consideró que todo proceso nuevo, como es la elección popular de personas juzgadores, es perfectible, pero de confirmarse perfiles no idóneos, se tienen que tomar las medidas necesarias.

La presidenta reiteró que esas irregularidades “se está utilizando como si la reforma constitucional hubiera estado mal, ¿por qué no se evalúa cuántos jueces hoy han dado libertad a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada? Cuando hay pruebas sustantivas de que deberían haber estado detenidos”.

Al final hizo cuentas de cuántos serían los puestos en riesgo, dado que se trata de 2 mil 682 candidatos al Poder Judicial y al señalarse 20 casos, correspondería a poco menos de 1% y no al .001 que mencionó al inicio.

“Que se revise por parte de la Fiscalía y que lo atienda el Tribunal Electoral (...) tiene alguien que validar esos 20 nombres si es que es el caso, yo ni sabía que eran 20 que estaban saliendo en las redes, yo conocía uno. Y son 20 casos de 2 mil 682 y se pueden tomar medidas previo a la elección”.