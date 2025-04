Sheinbaum descarta censura y pide “modificar o eliminar” artículo de nueva Ley de Telecomunicaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras admitir que hay una “confusión” en una parte de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y ante señalamientos de censura, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los senadores que modifiquen o eliminen el Artículo 109, relacionado con las plataformas digitales.

“Ese artículo en particular (el 109) tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse, ese no es el objetivo de la ley (de Telecom). Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y, en todo caso, que se quite el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”, afirmó.

En torno al Artículo 109, la mandataria federal se quejó de que “han armado un escándalo tremendo, entonces quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, no hay ningún problema o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores”.

El exhorto para eliminar el artículo, de acuerdo con la presidenta, se trata de un asunto relacionado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque admitió que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tendría la atribución de bajar plataformas digitales.

“Hay mucha discusión sobre este tema: Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos, se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma que está violando o cuando alguna otra entidad”, pero no dio más detalle de las razones por las que serían bajadas.

Agregó: “De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición y a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, Youtube, etc. Etc. Siempre hemos estado en contra de la censura”, dijo.

En varias ocasiones, la jefa del Ejecutivo federal se refirió a este tema “por todo este lío que se ha armado de la de Telecomunicaciones, es una ley que viene trabajándose desde hace meses, se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país”.

Añadió que “al desaparecer el organismo autónomo, entonces las atribuciones de ese organismo se separan una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio así queda además del nuevo artículo”.

En otro aspecto que incluye la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, está lo relacionado con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, aspecto en el que no darán marcha atrás.

“Ahí sí ayer lo comentábamos con la secretaria de Gobernación y hay dudas, que se abra la discusión en el Senado. No tiene por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, tiene dudas, que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado Mexicano”.

A diferencia de su postura en torno a lo que se ha acusado es censura, en el elemento de las atribuciones antimonopólicas dijo que la apertura que habría solo es de carácter informativo.

“No se trata de imponer nada, lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones y si se puede mejorar que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes”.

Para dejarlo más claro, la presidenta afirmó que “el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales. Nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces que se modifique la redacción, o que se elimine el artículo no hay problema porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, que abran la discusión en el Senado y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo para que pueda aprobarse”.

Dado que este periodo ordinario de sesiones se cierra el 30 de abril, para evitar la crítica de que la aprobación se hizo fast track y que eso lleve a pensar que es una imposición, la presidenta pidió abrir la discusión, aunque adelantó que buscarían que fueran sesiones informativas de por qué el Estado debe recuperar esas atribuciones.

“Que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, que se llame a un periodo extraordinario que podría ser en mayo. Nosotros queremos enviar varias 53:15 varias leyes antes de la elección del poder judicial porque es indispensable (…) antes de septiembre tienen que aprobarse”.

Incluso sugirió que podrían ser hasta tres periodos extraordinarios, “de todas maneras del 30 de abril al 1 de septiembre hay mucho tiempo. Si es necesario hablaríamos el Congreso para que pudieran abrirse estos periodos extraordinarios para que no tengan que aprobarse el martes las dos leyes que enviamos y que se abra un periodo de conocimiento de cuál es el sentido de lo que estamos planteando, qué atribuciones se quieren recuperar que queda en el organismo de competencia”.

Redundó que quiere que el polémico artículo sobre las plataformas digitales no se convierta en el centro de la discusión “porque nuestro objetivo nunca ha sido ser o censurar absolutamente a nadie, al contrario, nosotros siempre hemos profesado, creído y promovido la libertad de expresión”.

Recordó que con los cambios buscan que las atribuciones que tenían los desaparecidos IFT y Cofece, ahora las desempeñe la ATDT y un nuevo organismo, para evitar que se continúen con las prácticas monopólicas, de lo cual ahora los privados acusan que cometería el propio Estado.

El nuevo organismo será, afirmó, antimonopólico y estará constituido por integrantes que para definirlos el Ejecutivo enviará al Senado los nombres para que sean aprobados y una vez en el cargo tendrán independencia técnica para definir si alguna entidad financiera comete actos irregulares o monopólicas.

La presidenta también alertó que con su iniciativa se aborda el número de personas que trabajaban en el IFT y en la Cofece “porque algunas no eran necesario tanto personal, pero van a seguir cumpliendo con autonomía técnica estas funciones”.