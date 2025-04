Abuchean a Noroña en el Congreso Nacional del Partido del Trabajo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña fue abucheado ayer sábado durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo (PT) por militantes del mismo.

Esto, debido a que Fernández Noroña fue electo senador postulado por el PT y después se afilió a Morena, por lo que los militantes lo calificaron de “mal agradecido”.

Los petistas le reclamaron el mal trato que dijeron haber recibido por parte del senador, principalmente hacia el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores.

“El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen.” Emiliano Zapata

Entre abucheos, corren a #Noroña del Congreso del #PT, el presidente del #senadomexicano se martiriza, no acepta los reclamos, suficiente tiene con… pic.twitter.com/TIZQ5ffFuj — M Vinicio Aguilera (@mvinicioag) April 27, 2025

Noroña recriminó al PT que en la Cámara de Diputados votaron en contra de rechazar la petición de desafuero de Cuauhtémoc Blanco y les reprochó que se estén separando de Morena y el PVEM.

También reclamó que los líderes del partido se han quejado públicamente de Morena aunque no hizo referencia a nadie en particular.

El pasado jueves Reginaldo Sandoval declaró que los morenistas son soberbios y se sienten invencibles.

En respuesta, los militantes lo abuchearon, por lo que Noroña decidió retirarse del evento, que se realizó en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Larga vida al Partido del Trabajo toda la unidad con el Partido del Trabajo pero no voy a convalidar ninguna política de centralismo. Y es que si mi presencia aquí no es bienvenida en este momento me retiro del congreso”, indicó.

Ante esto, los militantes le pidieron aguantar la crítica.

“No le saque, no le saque”, le gritaron.