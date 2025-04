México colaborará con EU para enfrentar al gusano barrenador: Berdegué

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué anunció que México colaborará con Estados Unidos para enfrentar al gusano barrenador que afecta al ganado de exportación.

Luego de que el gobierno de EU amenazó con restringir importaciones mexicanas por este problema, el secretario indicó que ya respondió a las autoridades de aquel país.

Este fin de semana, la administración del presidente de EU, Donald Trump advirtió que podría restringir las importaciones del ganado mexicano si el gobierno de Claudia Sheinbaum no intensifica la lucha contra el gusano barrenador y resuelve el problema para el próximo miércoles.

A través de una carta enviada por la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins, misma que fue compartida en X, recordó que México limitó a una de las empresas para realizar fumigaciones aéreas para eliminar la plaga para que solo se realizaran 6 días a la semana e impuso aranceles aduaneros “onerosos” sobre las piezas necesarias para mantener sus aviones en el aire.

El gusano barrenador puede provocar la muerte y afectación al ganado, la fauna silvestre y, a veces, a las personas porque los gusanos de las moscas de este gusano se introducen en la piel de los animales vivos.

