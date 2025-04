“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum afirmó que México no es piñata de Estados Unidos en el marco de las disputas comerciales con la administración de Donald Trump.

Durante el arranque del programa Vivienda del Bienestar en la Ciudad de Campeche, Campeche, indicó que México puede darle clases hasta de ética a EU.

“En nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie”, dijo.

Que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Que no utilicen a México para hacer campaña porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas, en valores, en ética, en desarrollo, en muchas”.

La mandataria recordó que en sus conversaciones con Trump enfatizó que México no es consumidor del fentanilo gracias a sus valores.

“De las primeras veces que hablé con el presidente Trump hablamos sobre la crisis de consumo de fentanilo que tienen en su país y él me preguntó ‘oiga, ¿y en México se consumen drogas?’ y dije ‘bueno sí, tenemos un problema de adicciones pero no del tamaño del que tiene Estados Unidos’; de hecho él la lo ha dicho públicamente que México no es un gran consumidor de drogas, sí tenemos qué atender y para eso estamos trabajando pero allá pues tienen el problema mayor y me dijo él ‘¿por qué? y le dije ‘es que las familias mexicanas tenemos muchos valores, nos cuidamos entre nosotros, nos protegemos”, relató.

“Hay que sentirnos muy orgullosos porque además, hoy más que nunca, el pueblo de México con la cuarta transformación recuperó su dignidad y su fuerza y nadie nunca se la puede quitar”, indicó.