Denuncian huachicoleo eléctrico con criptomonedas en el bastión del líder del SME en Hidalgo

PUEBLA, Pue., (apro).- En las instalaciones de Generadora Fénix de Juandhó, en el estado de Hidalgo, localidad que es el bastión de Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), también se estaba cometiendo huachicoleo eléctrico para el posible minado de criptomonedas, de acuerdo a imágenes captadas por extrabajadores y proporcionadas a este medio de comunicación.

Las fotografías fueron tomadas el pasado 3 de abril, unos días después de que se publicara la edición impresa 22 de Proceso, en la que se informa que, en Nuevo Necaxa, Puebla, la CFE desmanteló, con el apoyo de fuerzas federales, conexiones ilegales de electricidad que estaban sirviendo para suministrar a granjas de criptomonedas que operaban en el interior de edificios propiedad del SME.

Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) captaron el momento en que un tráiler sacó de un inmueble a cargo del SME en Juandhó, municipio de Tetepango, transformadores trifásicos como los que se estaban utilizando en Puebla para robar energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego de percatarse de que igual otros tráileres estaban sacando equipo de ese lugar, los electricistas también detectaron con fotografías que por la puerta de atrás de ese inmueble había líneas de tensión media y conexiones que iban a dar hasta un edificio que está en el interior de esas instalaciones a cargo del Generadora Fénix.

Explicaron que éste es un evidente “huachicoleo” o robo de electricidad, pues esas líneas no pasaban, como correspondía, por un medidor de “demanda máxima”, que cuantificara el consumo de energía en ese lugar para pagar a la CFE por ello, como deben hacerlo todos los usuarios.

Mario Benítez, ex trabajador de LyFC, explicó que los ex electricistas han encontrado que no solo en Nuevo Necaxa los dirigentes del SME estaban “huachicoleando” electricidad para el “gran negocio” que representa minar criptomonedas, sino que lo estaban haciendo en otras instalaciones sindicales que tienen en otras entidades.

Dijo que no en todos lados han podido tomar fotografías o videos porque en la mayoría, la dirigencia sindical ha puesto personal de vigilancia para evitar que se acerquen, pero que ya es urgente que el gobierno de la 4T emprenda acciones para investigar y castigar a los implicados en este delito.

Bastión de Martín Esparza

Cabe recordar que Martín Esparza es originario de Juandhó y que previo a ser dirigente nacional del SME, fue secretario general de la sección sindical de esa división en el estado de Hidalgo, por lo que esa localidad es considerada su bastión, donde tiene un rancho y empresas que manejan sus hijos y otros familiares.

Generadora Fénix es la empresa que la dirigencia del SME conformó en sociedad con la trasnacional portuguesa Mota Engil, en septiembre de 2015, para operar 14 plantas eléctricas y 4 centrales que le fueron entregadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto como un acuerdo para que se desistiera de demandas laborales.

De acuerdo al acta constitutiva de Generadora Fénix, un 51 por ciento de las acciones corresponden a Mota Engil –donde José Miguel Bejos, cercano al grupo Atlacomulco es el socio mexicano–, 40 por ciento de participación es del SME y 9 por ciento de Cooperativa Luz y Fuerza.

Benítez mencionó que al estar este huachicoleo eléctrico en instalaciones a cargo de Generadora Fénix, igual Mota Engil estaría implicada en el delito.

“Habría que emplazar a Mota Engil, a Bejos, a Joao Parreira (presidente de la empresa en Latinoamérica), porque deben saber qué está haciendo su socio Martín Esparza en las instalaciones de la empresa Fénix, o se deslindan o son cómplices de este delito”, manifestó.

Cabe señalar que la semana pasada, igual ex trabajadores de LyFC, divulgaron un video en el que captan los ruidos que emite lo que sería una granja de criptomonedas que estaría operando en instalaciones del SME en El Oro, Estado de México.