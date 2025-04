Noroña es un “desviado” por tener fotos mías en su celular: Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la discusión sobre el nuevo reglamento de la Comisión Permanente, la legisladora panista Lilly Téllez llamó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, “desviado” por supuestamente tener fotos de ella en su celular.

Con el nuevo reglamento de la Permanente, la senadora albiazul alertó que Morena busca evitar que la oposición les diga sus “verdades” en la casa.

“¡Qué cobardes son! Empezando por el que está atrás de mí, que es Fernández Noroña. Que, por cierto, aquí le reitero, Fernández Noroña, que quiero una explicación (sobre) por qué carga fotos mías en su carrete del celular. Desviado ¿Por qué carga fotos mías? Ya se fue, salió corriendo porque le estoy reclamando que trae fotos mías, Fernández Noroña”, dijo en tribuna.

“Quieren que se prohíban las palabras que consideren ellos ofensas o injurias. Pero resulta que las ofensas y las injurias son subjetivas en muchos casos y en otros son objetivas. ¿Y quién va a definir qué es una ofensa o una injuria? Pues el desviado que está atrás de mí, que huyó, Fernández Noroña y toda esta bancada de mafiosos, hipócritas, inmorales, narcopolíticos, indecentes, deshonestos, indignos, obscenos, desviados, desvergonzados, descarados, sucios y mentirosos. Todo eso son objetivamente”, enfatizó.

La senadora afirmó que Fernández Noroña es un indecente, grosero y miserable por insultar a las madres buscadoras y negar los hechos en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco.

Supuesto carrete de Noroña

“Yo no soy un desviado”

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, tomó la palabra por alusiones y, en tribuna, afirmó que él no es “desviado” y la expresión es una falta de respeto para la comunidad de la diversidad sexual.

Además, el senador afirmó que no tiene fotos de ningún legislador que esté “cerca de su corazón” y que lo que se vio en las imágenes fue un carrete de otra persona y ofreció su teléfono para que fuera revisado.

“A ver, yo no soy desviado. Es una calificación en contra de la comunidad, de la diversidad sexual, y una falta de respeto grandecita a esa comunidad. Es una forma peyorativa, es una forma ignorante, es una forma torcida.

“Yo no tengo ninguna fotografía de ninguna persona, senadora, que no esté cerca de mi corazón, así es que no tengo ninguna fotografía, de quien quisiera que yo tuviera su fotografía, yo subí una captura de pantalla de alguien que tiene esas fotografías, pero no son de mi carrete de fotografías, si alguien quiere checar mi teléfono está a su disposición, porque yo no tengo nada que ocultar.

“Yo no aludo doce veces a una persona, senadora, porque esté obsesionado con esa persona, no, yo respeto, yo respeto, pero yo creo que es momento de madurar, yo soy felizmente arrejuntado, tengo a mi compañera de vida y no ando buscando más, desde aquí le hago una declaración de amor a mi compañera de vida y de fidelidad plena”, detalló.