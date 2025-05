Diputados aprueban creación de la "Llave MX", una tarjeta digital con datos biométricos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Los diputados morenistas y aliados aprobaron la iniciativa de la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, que establece la creación de la tarjeta Llave MX, la cual tendrá datos personales y biométricos de las personas de todo el país.

La iniciativa, que se aprobó en lo general por 330 votos a favor y 129 en contra del dictamen, establece la creación de la tarjeta Llave, que concentrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) y los datos biométricos de las personas.

“Cuando la CURP tenga asociados los datos biométricos de su titular, tendrá el carácter de documento nacional de identificación, y será una identificación oficial. En este caso, los sujetos Obligados y particulares de cualquier naturaleza tienen la obligación de aceptarla para todos los Trámites y Servicios, por lo que no se podrá solicitar algún otro documento de identificación adicional”, detalla la iniciativa.

Por otro lado, establece que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, será la dependencia responsable de implementar, supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Además, establece la creación del Expediente Digital Ciudadano para Trámites y Servicios es la herramienta que permite interpretar bases de datos, registros o sistemas a cargo de los Sujetos Obligados para la consulta, portabilidad o integración segura de datos y documentos para solicitar, gestionar y resolver trámites o servicios en medios digitales.

El dictamen será enviado al Senado de la República para su discusión en Comisiones y posterior debate en el Pleno de la Cámara Alta.



Oposición acusa a Morena de uso indiscriminado de datos personales

Durante el debate, los diputados de oposición enfatizaron que la nueva reforma esta disfrazada de simplificación, sin embargo, explicaron que sólo busca concentrar, por parte del partido oficialista, los datos de las personas.

El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, afirmó que no apoyarán la reforma de la iniciativa, porque contribuye a la opacidad y la corrupción, fomenta la falta de confianza en el gobierno, centraliza y fortalece el presidencialismo, además, establece que el uso indiscriminado de los datos personales y privados de las personas físicas en nuestro país.

“Con la creación de esta figura que llaman LlaveMx, tratan de utilizar como completo la utilización de la CURP electrónica, esa misma CURP que está plasmada en las leyes de seguridad, que por cierto no están aprobadas todavía por este pleno, pero que ya dan por hecho que existe en esta iniciativa la autorización de los datos biométricos de todos los mexicanos. Y eso es lo que no podemos permitir, el control sin medida de los datos de empresas y de los datos de todos los mexicanos en manos, por cierto, de una sola persona”, explicó.

Por su parte, el diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuellar, resaltó que la reforma, bajo la fachada y el engaño de la simplificación, oculta una intención mucho más oscura, que es concentrar el poder.

“Porque hoy decimos con claridad, no estamos en contra de las simplificación y mejora de trámites, estamos en contra de modernización de una agenda y de una agencia que pone control y regresión. Mientras ustedes presumen transparencia, ocultan verdades intencionales bajo discursos de bienestar digital y saben bien por qué lo hacen, porque necesitan más herramientas para espiar, para controlar, para condicionar servicios públicos a su conveniencia política. Les queremos decir, no vamos a ser cómplices de ustedes. No nos vamos a callar, sigan ustedes con su centralismo”, aseveró.