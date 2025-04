Diputados dan luz verde para que meseros y despachadores tengan sueldo fijo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de reforma propuesto por el legislador morenista Pedro Haces Barba, que establece que el salario mínimo no será reemplazado por propinas o algún tipo de gratificación voluntaria para las personas trabajadoras.

El dictamen de reforma busca que trabajadores como meseros, despachadores de gasolineras, vendedores en las plazas, valet parkings y vendedores en estadios, tengan un salario base.

Decreta que los trabajadores deberán recibir un salario que en ningún caso podrá ser menor al mínimo o al mínimo profesional vigente, ni ser sustituido ni compensado mediante comisiones, propinas o cualquier otra forma de contraprestación adicional.

La inactiva reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que fija que los patrones no podrán hacer suyas ni disponer de las propinas, y deberán distribuirse equitativamente entre los trabajadores que las generen.

El dictamen pasó al Senado de la República para su posterior discusión en comisiones y el pleno.

Pedro Haces Barba, acompañado por parte del grupo parlamentario de Morena, resaltó que es una propuesta enfocada a los trabajadores más desprotegidos.

“La fuerza laboral de meseros y anfitriones durante el segundo trimestre del año 2024 fue de 634 mil personas, de las cuales el 67.4% estaban en la informalidad. En las industrias restauranteras de alojamiento y de servicios de esparcimiento había casi 80 mil personas con percepciones no salariales, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi.

“Esta es la situación laboral de miles de trabajadores que vamos a cambiar con esta reforma, donde el esfuerzo de los trabajadores se reconozca con la dignidad de sus derechos laborales y no sea letra muerta. A pesar de los esfuerzos institucionales que se han realizado en los últimos años para fomentar el crecimiento económico y reducir el desempleo en nuestro país”, detalló.

Por su parte, los legisladores de oposición destacaron que la reforma beneficiará a miles de trabajadores mexicanos con derechos y prestaciones laborales.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Vázquez, afirmó que su partido respaldó el dictamen porque tienen la convicción de que la mejor política social es la política laboral, una política de salario digno y trabajo decente.

“De tal manera que esto significa que las propinas serán claras y exclusivamente de las y los trabajadores y serán distribuidas equitativamente entre ellos y ellas, teniendo desde luego asegurado su salario y sus prestaciones, sin que estas sean afectadas por otras medidas.

“Esta reforma es crucial si partimos, pues, de que hay millones de mexicanas y mexicanos que todavía ganan el salario mínimo y que la mayoría de ellos se encuentran en este tipo de establecimientos y servicios, como son restaurantes, bares, hoteles, gasolineras, entre otros”, dijo.

Por su parte, el diputado del PRI, Erubiel Lorenzo Alonso, afirmó que con la aprobación de esta reforma se logró un gran acuerdo para que el servicio de gratificación, las propinas que les dejamos a quienes nos atienden en restaurantes, en gasolineras, en cualquier comercio, no pudiera ser grabada.

“Este fue un logro no de un partido político, fue un logro de las meseras, de los meseros, para que no quieran saludar con sombrero ajeno. Ahora más que nunca el salario será libre y no incluirá propinas.

“Con esto se busca formalizar que millones de trabajadores excluidos de los derechos básicos establecidos, que las propinas sean un complemento del salario y que de ninguna forma sea un sustituto de este, prohibiendo a los patrones apropiarse de las mismas y exigiendo su distribución equitativa entre ellos”, enfatizó.