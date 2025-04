Elección judicial: el 1 de junio no habrá resultados, solo el avance de cómputos distritales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ciudadanía conocerá únicamente el avance del cómputo distrital la noche del 1 de junio, el día de la elección judicial, anunció la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

"Iniciamos el proceso de cómputo y saldremos, por supuesto que saldremos, primero, a agradecerle a todos que hayan salido a votar. Y segundo, haremos un corte entre las 11:30 hrs y 11:40 hrs de la noche para avisar en qué porcentaje se encuentra nuestro sistema de cómputo, el avance del cómputo”, dijo Taddei en conferencia de prensa, tras la sesión extraordinaria del lunes 28 de abril.

En mayo, la consejera explicó que, debido al corte presupuestal de las elecciones, el cómputo de los sufragios será total, es decir, no habrá conteos rápidos ni Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP). Sin embargo, no descartó la posibilidad de dar una tendencia de voto para los cargos de ministros:

“Vamos por el cómputo total desde el inicio y lo primero que deberemos hacer es lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que tenemos como propósito? Que el mismo día de la elección tengamos la posibilidad de dar resultados, al menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el 4 de mayo.

En sus últimas declaraciones, se limitó a hablar del avance del cómputo distrital, que iniciará una vez que cierren las casillas y lleguen los paquetes electorales a los consejos distritales.

“Estamos hablando de cómputo total. No es PREP, no es conteo rápido, no es una tendencia, es el cómputo total de la elección, el que inicia inmediatamente después de cerrada la casilla”, aclaró.

La funcionaria comentó que habrá consejos distritales que tarden hasta 17 horas, posterior al cierre de casillas, en recibir los paquetes electorales, debido a las largas distancias.

Los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 establecen que la sesión de cómputos distritales será pública y tendrá una duración máxima de 10 días naturales, del 1 al 10 de junio de 2025.

Debido a la complejidad del conteo de votos de cada elección, se establecieron plazos máximos para concluirlos, así como medidas extraordinarias en caso de algún retraso.

El Consejo General realizará la sumatoria final y asignará las constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras.

La ciudadanía podrá conocer el avance de los cómputos distritales a través del portal de resultados que estará disponible en la página oficial del INE.

Taddei garantizó los sistemas de seguridad informática del Instituto ante cualquier intento de hackeo durante la jornada:

“Los temas de seguridad del Instituto están altamente blindados. (...) Garantizado que no hay hackeo, que no hay bloqueo, que no hay interferencia, que no hay vulnerabilidad, hasta el día de hoy, esa garantía tenemos, para el día de la Jornada Electoral. Me parece que hay que estar tranquilo, no hay que seguir con estas elucubraciones que no hay seguridad informática”.

Finalizó anunciando que el 100% de las boletas de ministros, magistrados de los tribunales de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados de circuito y jueces de distrito ya están impresas, por lo que miércoles 30 de abril, el INE mandará los paquetes a todas las entidades.