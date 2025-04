Automotrices extranjeras evitarían aranceles de EU si produjeran en México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una de las vías para que las automotrices extranjeras no se vean afectadas por los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, sería producir en México para entrar en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), expuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno mexicano ya se acercó a los CEO de algunas empresas como Mercedes Benz, BMW y Volkswagen, quienes manifestaron su preocupación por un escenario en que pudieran darse la suma de varios aranceles porque no son parte del T-MEC, lo mismo el acero y el aluminio.

“Lo primero que tendrían que hacer las empresas alemanas —y están dispuestas a hacerlo, y la Secretaría de Economía va a entrar con un proceso de diálogo— es que entren todas a exportar a través del T-MEC, porque ellas están exportando fuera del T-MEC”, expuso la jefa del Ejecutivo Federal.

Lo que han encontrado ante este planteamiento es que están dispuestas a hacerlo.

“Y eso significaría también mayor contenido de origen, que se le llama, o sea: mayor producción, sea en México, en Estados Unidos o en Canadá. Y ellos están dispuestos a eso y vamos a sentarnos a ver cómo se orienta”.

En el anuncio de Trump no encontraron que pueda darse una suma de aranceles. “En el caso de la industria automotriz lo que está publicado ahora —que todavía estamos dialogando—, es que la parte que no tendría arancel es lo que se fabrica en Estados Unidos. Y de autopartes, por lo pronto, todas no tienen aranceles y el secretario de Comercio de los Estados Unidos estará revisando caso por caso, así está publicado”.

La presidenta dijo que el peor de los escenarios es que se quede una tarifa. “¿Qué ventaja competitiva tiene México? La cercanía, incluso, en el peor, peor así de los casos. Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos, sea que el capital originario de estas empresas es estadunidense o alemán, japonés, surcoreano o de alguna otra nacionalidad”.

Aun en estas condiciones hay una situación preferencial para México, incluido el sector automotriz, para el que aún negocian, dijo la presidenta. Y las pláticas están por el aumento de plantas en México, con la cantidad de empleos que implica.

Sobre la cantidad de exportaciones que estarían libres de aranceles estando en el TMEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que es alrededor del 85 por ciento.

"El otro, en general, el otro 20 pueden entrar. Tienen que hacer algunos cambios, incluso tienen que producir más en México algunas cosas, pero todo puede entrar dentro del T-MEC, que esa es una gran ventaja”, intervino la presidenta.

También dijo que otras economías del mundo podrían aprovechar esta ventaja que tiene México al formar parte del tratado comercial que Estados Unidos mantiene exento de sus medidas arancelarias.

“Por ejemplo, una automotriz alemana puede aprovechar esta condición, porque si exporta desde Alemania o desde otro lugar del mundo, ni siquiera habría un pequeño descuento”, aseguró.

Sheinbaum Pardo expuso que “no tiene mucho caso ponerle aranceles a la industria del acero y el aluminio”, porque México importa más de este sector de Estados Unidos y eso “lo sabe ya el secretario de Comercio, Lutnick, de Estados Unidos”, ante lo que continuará el diálogo “esperando tener una mejor condición para estas dos industrias que son, digamos, que tienen una parte de excepción en lo que se logró el día de ayer”.