El día que Julio César Chávez Jr. dijo a Markitos Toys que quería ser youtuber VIDEO

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En una grabación compartida el 8 de enero de 2022 por el influencer Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido en redes sociales como Markitos Toys, en su cuenta de Instagram, se observa al creador de contenido platicando con el boxeador Julio César Chávez Jr. mientras se encuentran a bordo de un vehículo Lamborghini. La escena fue registrada, al parecer, desde un teléfono celular.

Durante la conversación, Markitos Toys comenta que evita utilizar su camioneta de lujo para grabar videos, mencionando: “No me gusta hacer videos porque van a decir luego ‘yo quiero traer un Lamborghini’”. Chávez Jr. le responde: “Tú lo mereces, pues tráela”.

El influencer agrega: “Van a decir: ‘¿en qué andará metido?’”, a lo que el boxeador responde: “Mucho YouTube”, y añade: “Yo quiero ser youtuber”.

Markitos propone entonces: “Pues te vas de youtuber conmigo y yo me voy a ser boxeador contigo”. Luego aclara: “Pero me quiero hacer boxeador bueno, no como tú. Yo quiero ser bueno”. Chávez Jr. contesta: “Como yo, no puedes. No vas a poder nunca”. Cuando el influencer le pregunta por qué, el boxeador cierra el video diciendo: “Porque yo soy el mejor”.

Trayectoria reciente de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr., hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez, no ha peleado profesionalmente desde el 18 de diciembre de 2021, cuando venció por decisión unánime a David Zegarra en una contienda realizada en Culiacán, Sinaloa.

En marzo de 2024, su padre informó que Chávez Jr. se encontraba en una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, California, luego de haber sido detenido por posesión ilegal de un arma de fuego. El tratamiento, según se dijo entonces, duraría aproximadamente seis meses.

En noviembre de 2024, se reportó que Chávez Jr. había sido contactado para una posible pelea contra el influencer Jake Paul. El pugilista señaló que evaluaría la oferta.

Recientemente, Julio César Chávez anunció que su hijo podría regresar al ring próximamente, con una función programada en San Luis Potosí. El evento se realizaría en la Arena Potosí y contaría con una cartelera encabezada por Chávez Jr.

Contexto de violencia alrededor de Markitos Toys

Marcos Eduardo Castro Cárdenas es un creador de contenido originario de Culiacán, Sinaloa. Se ha hecho popular en plataformas como YouTube e Instagram, donde publica videos sobre vehículos, negocios y actividades personales.

El 28 de marzo de 2025, su hermano Gail Castro, conocido como “Gail Toys”, fue asesinado a balazos a la salida del restaurante Villa Marina en Ensenada, Baja California. De acuerdo con reportes policiales, sujetos armados le dispararon en varias ocasiones. El cuerpo quedó tendido en la entrada del establecimiento. El homicidio ocurrió luego de semanas de amenazas dirigidas a la familia Castro.

Ataques previos a su familia

En los últimos meses, Markitos Toys ha sido señalado en volantes lanzados desde avionetas en diversos puntos de Culiacán. En esos panfletos se le relaciona con una facción del Cártel de Sinaloa y se le acusa de actividades de lavado de dinero junto a otros influencers como “El Jasper” y “El Pinky”. También se mencionan a funcionarios como el gobernador Rubén Rocha Moya.

El 8 de enero de 2025, una vivienda perteneciente a sus padres fue atacada con armas largas y explosivos en la colonia Antonio Nakayama, en el sur de Culiacán. Testigos informaron que un cuidador fue privado de la libertad durante el ataque, aunque fue liberado horas después. Un día antes, la casa del propio influencer fue baleada e incendiada por un grupo armado.

Declaraciones sobre “El Nini” y su entorno

Markitos Toys ha declarado en entrevistas y podcasts que mantuvo amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, detenido en noviembre de 2023 y señalado como jefe de seguridad de “Los Chapitos”. El influencer dijo que no se puede elegir en qué trabaja un amigo. También ha expresado que en su infancia aspiraba a ser narcotraficante, pero afirmó que su perspectiva cambió con el tiempo.

Según ha declarado, sus ingresos provienen de sus redes sociales y negocios. Ha señalado que junto a su hermano Kevin Castro comenzaron en el comercio desde adolescentes, realizando intercambios de objetos hasta generar ingresos para invertir en emprendimientos.

Entre los negocios que operan se encuentran restaurantes como “Ranch Roll” en Culiacán y Mazatlán, los cuales fueron atacados en noviembre de 2024 por personas armadas que dispararon y prendieron fuego a los locales.

Cronología de hechos recientes

En octubre de 2024, Juan Carlos “El Chilango”, cercano a Markitos Toys, fue asesinado en Culiacán. En noviembre, se reportó la desaparición del influencer y su hermano Kevin “KC” en el aeropuerto de Culiacán. La pareja de Kevin desmintió los hechos horas después.

En diciembre de 2024 circularon rumores sobre el posible secuestro de Kevin. Durante ese periodo, Markitos Toys se ausentó de redes sociales. Posteriormente negó los señalamientos y aseguró que tanto él como su hermano estaban bien.

Durante las fiestas decembrinas publicó videos donde llamó a los habitantes de Culiacán a “no quejarse” por la violencia, haciendo referencia a los beneficios económicos obtenidos en algunas regiones. Las declaraciones generaron diversas reacciones.

Influencers asesinados en Sinaloa

En los últimos cinco meses, han sido asesinados varios creadores de contenido en Sinaloa. Entre ellos se encuentran Jesús Miguel Vivanco, conocido como “El Jasper”; Leovardo Aispuro, alias “Gordo Peruci”; y “El Pinky”, cuyo cuerpo fue localizado en la carretera La Costerita, al sur de Culiacán.