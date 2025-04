La mafia de la libreta roja: de un proyecto de vivienda a monopolio de extorsión y poder al servicio de la 4T (Video)

Un grupo de vecinos inconformes con el proceder clientelar del Frente Popular Francisco Villa, respecto del proyecto de vivienda de la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, en Iztapalapa, habló con Proceso para exhibir el proceder mafioso de los dirigentes. La piedra inicial para construir un conjunto habitacional de 120 departamentos fue colocada el 28 de octubre de 2023, cuando la Jefatura de Gobierno capitalina estaba a cargo de Martí Batres. Él mismo participó en el acto, junto a dos altos servidores públicos del Instituto de Vivienda capitalino: Anselmo Peña Collazo, director general, y Raúl Bautista González, director ejecutivo de Operación.

Los vecinos señalaron que llevan 18 años sosteniendo esta organización (desde la ocupación del espacio en 2006) por la promesa de una casa propia, pero su tolerancia se vio rebasada tras la exigencia de un pago de 180 mil pesos (extra al costo del departamento, valuado en 670 mil) para cubrir la construcción de una tercera recámara de 2.5 x 2.5 metros, que debían pagar de una sola vez antes de octubre de 2024, como condición para obtener su casa. “La decisión ni siquiera es de nosotros, es de ustedes”, les dijeron los líderes del Frente Popular.

“Aquí en la ciudad manejan varios predios, con los mismos dirigentes. Es un monopolio familiar, una mafia de dinero y de poder. Todo se paga: salidas, marchas, guardias, limpieza, faena. Todo. No hay nadie que diga ‘yo no vengo a pagar’ porque no se les pasa una, por eso está la libreta, la libreta roja”, explicaron los denunciantes en entrevista para este reportaje.

