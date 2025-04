Alertan sobre colapso agrícola en Tamaulipas por adelantar millones de litros de agua a EU

SALTILLO, Coah (Proceso).– Integrantes del Consejo de la Cuenca del Río Bravo y Distrito de Riego 025 calificaron de ilegal y un acto autoritario el acuerdo que estableció el gobierno de México para adelantar la entrega de agua a Estados Unidos, pues no toma en cuenta las necesidades de agua de los productores agrícolas del norte de Tamaulipas, denuncian.

Jorge Luis López Rodríguez, integrante del Consejo de la Cuenca de Río Bravo, advierte que la medida orilla a un riesgo terrible de que los productores del norte de Tamaulipas se queden sin agua el próximo año.

Dijo que, aunque oficialmente el gobierno mexicano no ha dado a conocer cómo y de dónde se obtendrá el agua para entregarla al vecino país, no es necesario que haya trasvase de nueva cuenta de la presa La Amistad a la de Falcón, ya que la almacenada puede quedar como propiedad de Estados Unidos.

“Es un acuerdo muy lamentable porque no respeta la declaración que en un principio hizo la presidenta Claudia Sheinbaum la semana anterior, cuando dijo que se entregaría el agua dependiendo de la disponibilidad, que no afectara a los productores mexicanos y sería en el marco del tratado, pero el convenio no lo respeta; más bien viola el tratado y pone en riesgo inminente que todo el norte de Tamaulipas, que se abastece del Río Bravo, se quede sin una gota de agua para el próximo año”, explica.

López Martínez detalla que la violación al Tratado de Aguas de 1944 estriba en que éste no señala que en el transcurso de un primer ciclo debe entregarse agua adicional al tercio correspondiente o debe ser el agua de presas, ya que se calcula que no habrá trasvase desde la presa La Amistad para que se incremente el gasto en el Río Bravo y se envíe el agua a Estados Unidos, pero sí se pagará con lo que esté almacenado en dichas presas, así como la que deriva de las seis fuentes aportantes que dan al Bravo, como son los ríos San Diego, San Rodrigo, El Salado y el Arroyo las Vacas en Coahuila, así como el Conchos en Chihuahua.

“No es necesario hacer trasvase, simplemente lo agarran de las presas y la transfieren a la contabilidad de Estados Unidos, o sea que se pasa de la parte la mexicana a la de ellos”.

El integrante del Consejo de Cuenca dijo que, en condiciones normales para aplicar el tratado, el norte de Tamaulipas está en peligro de quedarse sin agua, por lo que adelantar entregas antes del 24 de octubre, cuando termina el ciclo, pone a la zona en una situación más alarmante.

Sheinbaum. Agricultores advierten riesgos. Foto: Eduardo Miranda

Hasta el momento, los integrantes del Consejo de la Cuenca no han tenido una información directa de parte de funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, para conocer la dinámica de las entregadas anticipadas y tampoco el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha tenido acercamientos.

López Martínez dijo que a los productores les sorprendería que el mandatario tamaulipeco estuviera de acuerdo “con una cosa de esa naturaleza”.

Por su parte, Juan Manuel Salinas Sánchez, integrante de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas que integra al Distrito de Riego 025, dijo que hay información de que el trasvase de agua de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, a la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, se arrojará finalmente al Río Bravo para entregarlo a Estados Unidos, ya que dichos embalses no están dentro del Tratado de Aguas; pero nada les han dicho a los productores.

“Desde el domingo (27 de abril) se ha realizado trasvase de agua de El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez. Es conveniente comentar que éstas no pertenecen a la Cuenca del Río San Juan y que no están incluidas en el Tratado de 1944.

Con esta entrega, el gobierno federal lo hace como un acto de autoridad porque oficialmente en ningún momento consideró la participación de los usuarios del Distrito de Riego 025 Río Bravo Bajo, quienes tienen una concesión de mil 180 millones de metros cúbicos y a los cuales no se les ha cumplido, por lo menos en los últimos 20 años, aunque este año autorizó un volumen de 250 millones de metros cúbicos sólo para el riego de 50% de las 202 mil 480 hectáreas y 15 mil 970 usuarios.

El representante de la organización de productores dijo que para el año 2024-2025 se han entregado 57 millones de metros cúbicos a Estados Unidos y lo acumulado en el ciclo asciende a 612 millones de metros cúbicos, por lo que México tiene un atraso de mil 573 millones de metros cúbicos. Pero la fecha establecida para cubrirlo es el 24 de octubre del presente año.

Ambos entrevistados coincidieron en que se trata de presiones del gobierno de Donald Trump a las que cedió la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es la única explicación posible porque no hay razón alguna legal o técnica para entregar agua violando el tratado”, denuncia el representante de la Cuenca del Bravo.

Jiménez Salinas. Ahora, sin cuestionamientos. Foto: Eduardo Miranda

Silencio estatal

A diferencia de lo ocurrido el 15 de abril último, cuando el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, emitió un comunicado en el que manifestaba su inconformidad por el aumento en la extracción de agua en la presa La Amistad, y aseguró que intervinieron para que éste se suspendiera; ante el nuevo anuncio del pago de agua a Estados Unidos el mandatario ha mantenido silencio absoluto.

La presidenta de México afirmó que la decisión de entregar agua al vecino país fue apoyada por el mandatario coahuilense, al igual que del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal.