“Claro que queremos más”: Sheinbaum destaca crecimiento del PIB

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.8 por ciento en el primer trimestre del año, pese a la imposición de aranceles y la incertidumbre por las decisiones de su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Claro que queremos más” crecimiento, dijo la presidenta respecto al PIB, cuyas cifras fueron dadas a conocer el martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con el ligero crecimiento, México logró evitar una recesión económica técnica al borrar la caída de 0.63% registrada en el último trimestre de 2024.

La presidenta adelantó que, en mayo, su gobierno hará varios “anuncios importantes” relacionados con el fortalecimiento de la economía.

Sobre la diversificación, dijo que en 2026 estaría el tratado con Europa, del cual también celebró que se excluyera el tema de energía “y eso es muy bueno”.

Además, destacó que hay diálogo con el gobierno de Brasil para determinar en qué temas podría haber colaboración.

“Particularmente económica de complementariedad, es decir, que no se sustituyan productos que se fabrican en México por los de Brasil, sino más bien qué podemos darles que no fabriquen y qué pueden ellos darnos que no fabriquemos, y cómo podemos fortalecer la inversión de Brasil en México y de México en Brasil”, dijo.

Este miércoles se dio a conocer que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo en 0.3% durante el primer trimestre de este año, debido a la imposición unilateral de aranceles que impuso Donald Trump a las exportaciones de varios países del mundo y la guerra comercial que le declaró a China.