"Los resultados están", afirma García Harfuch sobre estrategia de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia de seguridad está dando resultados, ya que se han detenido a más de 18 mil presuntos delincuentes y desarticulado más de 800 laboratorios.

En entrevista en el Senado, antes de su comparecencia con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, García Harfuch afirmó que, aunque la estrategia está dando resultados, no quiere decir que el problema esté resuelto.

“Los resultados están. Hay más de 18 mil detenidos, más de 800 laboratorios destruidos. Cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales para que dejen de reclutar más gente, para comprar armamento, para corromper autoridades.

“Se han desarticulado muchísimas células delictivas. El hecho de que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto. Cuando nosotros, por instrucciones de la presidenta, mencionamos los resultados que está habiendo, es porque la ciudadanía tiene que saber cómo han disminuido los homicidios en el país, cuánta gente estamos deteniendo, qué personas estamos deteniendo. Siete estados de la República, de los 32, concentran el 50% de los homicidios, y en esos estamos trabajando cada día más”, detalló.

García Harfuch afirmó que ha bajado la tasa de homicidios en el país y ejemplificó que este primer trimestre es el más bajo desde el 2018.

“Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente es que se está dando resultados. Si tenemos menos delitos de alto impacto que anteriormente, pues se está dando resultados”, enfatizó.

El secretario de la SSPC también resaltó que las deportaciones que se han realizado a Estados Unidos, de miembros de la delincuencia organizada, no se han detenido.

“De hecho, las extradiciones no han parado. Las extradiciones son de manera continua, encabezadas por la Fiscalía General de la República, y las extradiciones continúan. Obviamente hay unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que no haya habido extradiciones. Bueno, hubo un bloque de 29 personas que fueron en una misma salida”, explicó.

Para finalizar, el funcionario explicó que los problemas de seguridad no se resuelven en los seis meses que llevan, sin embargo, enfatizó que los resultados ahí están y que continúan trabajando.

“La finalidad es, por supuesto, proteger a la ciudadanía y en eso, miles de hombres y mujeres del Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatales, estamos trabajando todos los días para ello”, puntualizó.