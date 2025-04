Senadores oficialistas y de MC aprueban Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de la comparecencia del titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, los senadores oficialistas y de Movimiento Ciudadano (MC) aprobaron la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030.

Los senadores aprobaron por 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención, la Estrategia de Seguridad para el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que establece los ejes, objetivos, líneas y acciones estratégicas que pretenden garantizar la seguridad y la paz social de los mexicanos.

También fija los cuatro ejes que guiarán los planes, las políticas, los programas, las estrategias y acciones enfocadas a lograr un México con justicia, libre de violencia y de delincuencia.

Estos se articulan de la siguiente manera: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.

La Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 fue enviada a la titular del Ejecutivo para sus trámites ejecutivos.

Oposición en contra del dictamen; ven la continuación de una estrategia fallida

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 no es una nueva estrategia de seguridad sino la continuación de una estrategia fallida.

“La estrategia de seguridad anunciada por el nuevo gobierno no representa un cambio de rumbo, sino la continuación de un modelo que ya se encuentra en operación desde el sexenio anterior. Esta estrategia sigue centrada en la militarización de la seguridad pública y ha demostrado ser ineficaz para disminuir los niveles de violencia”, denunció.

Por su parte el senador del PAN, Marko Cortés, afirmó que votará en contra de la “fallida” estrategia de seguridad.

“En lo general la estrategia que se pone a votación no tiene objetivos claros, no los presenta. No hay un plan de acción detallado. No considera regresarle los recursos a los municipios que les han quitado para las policías, mucho menos la profesionalización ni depuración de policías civiles que aún queden”, afirmó Cortés.

“La estrategia no presenta indicadores precisos para la evaluación, lo que impide valorar de manera objetiva la efectividad de la estrategia. No hay un plan integral para la prevención social, para la reinserción social ni reconstruir el tejido social, no existe en la estrategia de seguridad”.