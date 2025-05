Sheinbaum respalda a Gertz Manero, pero pide escuchar a madres buscadoras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó respeto por el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, y al mismo tiempo pidió escuchar a las madres buscadoras.

Primero habló sobre las declaraciones del fiscal Alejandro Gertz Manero: “Él fue muy explícito en muchos de los temas y, además, nuestro respeto a la Fiscalía y el trabajo que desarrolla”.

Destacó que la FGR es autónoma y que tiene conocimiento de la investigación y los resultados, “igual que todas y todos los mexicanos, por la comunicación que hizo ayer el doctor Gertz, el fiscal”.

Pero espera que aún se presente más información para conocer con mayor detalle lo sucedido en el sitio localizado por los colectivos de buscadoras, por el que, semanas antes, Gertz Manero aseguró que hubo años de falta de trabajo por parte de la Fiscalía de Jalisco y hace unas horas afirmó que no había pruebas de que hubiera hornos, como lo denunciaron los familiares de víctimas de desaparición forzada.

La mandataria federal dijo que se tiene que “oír a las madres y ver este tema en particular que están planteando: ¿por qué no se analizó, por qué está esta situación? Entonces, nosotros siempre hemos dicho: vamos a estar siempre del lado de las víctimas y buscar que no haya estas contradicciones, sino que se resuelvan”.

Mostró tener conocimiento del comunicado del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Dijo que “han estado trabajando con la Fiscalía Especializada de Víctimas, creo que así se llama, con Irene Herrerías, se llama la fiscal, y dicen que con ella han estado teniendo muy buena comunicación”.

Por lo que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “que se comunique con Sara Irene para ver exactamente qué es lo que plantean las madres y poder ser coadyuvantes en la investigación, para que se pueda conocer toda la verdad”.

Afirmó que su administración seguirá escuchando, recibiendo a las madres buscadoras, pero no directamente ella como presidenta, sino vía la Segob.

“Y ver en particular esto a lo que se refieren, que se clarifique y que no quede ninguna duda de algo que se esté… Lo importante es la verdad, siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad, como si se estuviera tapando algo, tiene que salir la verdad”.