Noroña defiende fuero de Yunes porque con su voto "sacamos la reforma al Poder Judicial"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que sin Miguel Ángel Yunes Márquez no se hubiera logrado la reforma al Poder Judicial.

En una transmisión en sus redes sociales, el senador morenista respondió a un cuestionamiento de un seguidor sobre el fuero, por lo que defendió y afirmó que, de no haberlo tenido, Miguel Ángel Yunes pudo haber sido detenido y no se hubiera presentado a votar.

“En este momento se piensa que quitar el fuero y que está muy bien y no miden…No es del que nada debe nada teme, la derecha es terrible y es una tontería y una equivocación. Por un voto sacamos la reforma al Poder Judicial, por un voto. Si Yunes no hubiera estado, por más que les moleste esta reforma no pasa. Su aportación es muy importante.

“No tienes fuero, te detienen y dicen que robaste algo o que te pasaste, que chocaste con alguien, le causaste daño o lo que sea. Y no llegas a la Sesión y después se aclara que no era cierto, pero por lo pronto ese voto no se da y no sacas la reforma”, explicó.

El legislador afirmó que el querer quitar el fuero es un odio a la política que la derecha logro incubar.

El 11 de septiembre del 2024, los legisladores morenistas y aliados, junto con el voto de Miguel Ángel Yunes sacaron adelante la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces militante del PAN, tenía investigaciones por la Fiscalía de Veracruz por presuntos delitos como presentar documentación falsa, mentir a la autoridad y por fraude procesal en 2021.