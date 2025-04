Plan México contiene puntos que son fantasía, dice Rubén Moreira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, criticó el Plan México presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que, aseguró, con los 18 puntos pretenden revertir la realidad y entre ellos hay muchos que son fantasía, son contradictorios e irreales.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el legislador tricolor resaltó que, primero, contradicen los Pre-Criterios que mandó la Secretaría de Hacienda hace unos días a San Lázaro.

“Para empezar, contradicen a los Pre-Criterios que mandó aquí la Secretaría de Hacienda hace unos días, donde se destaca que no hay dinero. Entonces, cuando ella habla de programas sociales, pues tienen ahí ya una limitante. Por otro lado, hay una parte, es difícil decirlo, de demagogia, dicen, aumentemos la soberanía.

“No, la soberanía alimentaria se tiene o no se tiene, o sea, la soberanía es estar sobre lo demás y, en este caso, ser autosuficiente. Entonces, no puedes aumentar la soberanía, o se tiene o no se tiene. Hablando de soberanía alimentaria, hoy se produce menos maíz que cuando dejó la presidencia el licenciado Enrique Peña Nieto”, detalló.

Rubén Moreira también abordó el tema de la soberanía energética y los salarios mínimos que busca mejorar el Plan México.

“Cuando hablan de soberanía energética, pues nada más decirle que cada vez producimos menos petróleo, que fue un fracaso la refinería de Dos Bocas, que en el periodo del presidente López Obrador no se rehabilitaron ninguna de las otras seis refinerías que hay en el país. Que dependemos hoy en más del 60 por ciento de las gasolinas extranjeras y en casi un 90 por ciento del gas y que, de seguir así, pues vamos a estar en manos de nuestros vecinos.

“Se habla de mejorar el salario mínimo cuando se tiene detenida la reforma constitucional para el salario mínimo profesional, aquí está parada, es un total descaro eso que está sucediendo allá en el Senado de no hacer la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma”, acusó.

Además, el legislador resaltó que su partido presentó tres propuestas para enfrentar los aranceles a la industria automotriz.

“Hablando de la industria automotriz, proponemos las siguientes cosas. Primero, un apoyo fiscal y económico a las entidades federativas que tienen industria automotriz.

“Segundo, mejorar la competitividad en ellas, poner a funcionar al máximo la educación dual, volver a invertir en las universidades tecnológicas y en las universidades politécnicas y olvidarnos de falsas experiencias educativas que no funcionan. Tres, mejorar la producción interna y la sustitución de piezas que vienen de otras partes del mundo y que no entran en el T-MEC”, detalló.