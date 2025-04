Sheinbaum acudirá en avión militar a Cumbre de CELAC el 9 de abril en Honduras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que acudirá el 9 de abril a Tegucigalpa, Honduras, al cambio de presidencia de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde estará sólo por dos horas.

“Estaríamos para la inauguración, un ratito y nos regresamos”, dijo en conferencia.

“A ver si puedo llegar a la inauguración, es el 9 de abril. Estaría en Tegucigalpa cerca de dos horas o algo así para poder acompañar a la presidenta Xiomara (Castro), al presidente (Gustavo) Petro que asume la presidencia de la CELAC”.

Al evento en su edición IX acudirán otros presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe.

La decisión de la mandataria federal se dio después de una llamada con su homóloga hondureña, Xiomara Castro, en la que, afirmó, no hubo otro tema.

“Vamos a ir en un… No podemos ir en avión comercial porque no da tiempo, de hecho, Tegucigalpa hay sólo aviones con escalas, no nos da tiempo, entonces sí vamos a ir en avión de la Sedena”.

Debido al viaje, la presidenta dijo que aún no define si habrá el miércoles 9 de abril conferencia matutina en Palacio Nacional.

“O la tienen sin que yo esté presente, que ya habíamos dicho que ese miércoles toca la presentación de energía. Entonces ya veremos el tema de la mañanera, pero estaríamos prácticamente”, indicó.