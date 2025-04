Totalplay retirará su internet “simétrico” tras crítica de usuarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Totalplay anunció la implementación de internet “simétrico” en todos sus planes, a partir del 15 de abril de 2025; sin embargo, tras las múltiples críticas, la compañía de telecomunicaciones decidió dar marcha atrás al proyecto.

La iniciativa establecía que, si los usuarios rebasaban el límite de datos mensuales, de acuerdo con su plan contratado, se les haría un cobro adicional.

“Se aplicará un cargo de $110 pesos por cada 100 GB adicionales que utilices. Cualquier usuario que exceda de los 3,999 GB de consumo de datos, no podrá ser elegible para consumos adicionales dada la Política de Uso Justo de Internet”, indicó el comunicado.

Además, la empresa informó que, por medio de un mensaje de WhatsApp, avisaría a las personas cuando llegaran al 80% y al 100% de su consumo. Tras el anuncio, varios usuarios se proclamaron al respecto en redes sociales, y amenazaron con cancelar su suscripción para cambiarse de compañía:

“¿Cuánto tiempo tengo para cancelar el servicio antes de que me intenten cobrar otro mes? No quiero pagar extras sin sentido, mejor me paso a izzi” y “Ni modo @totalplaymx, esta rugida de tripa te va a costar caro, espero que toda la gente que está contigo cancele sus contratos y se pase a otras compañías”, son algunos de los comentarios que se leen en X.