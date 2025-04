27 personas buscadoras han sido asesinadas y tres más desaparecidas en México

Tras 6 días de permanecer en estado crítico a causa de una agresión con arma de fuego durante un intento de secuestro, la buscadora Teresa González Murillo falleció el 2 de abril. Con la agresión y fallecimiento de la buscadora integrante del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, desde 2010 a la fecha suman 27 personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas por buscar a un familiar.

El ataque y asesinato de González Murillo se da en el marco del hallazgo de un campamento de entrenamiento y sitio de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJJNG) en Teuchitlán, Jalisco, a principios de marzo. La noticia también generó una oleada de críticas y una campaña de desprestigio en contra de las madres buscadoras en todo el país, pese a que las desapariciones no han cesado. De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 4 de abril hay 126,852 personas desaparecidas en todo el país, aunado a la crisis forense que atraviesa México, con más de 72 mil cuerpos sin identificar.

La lista está integrada por madres, padres, esposas, maridos y hermanos que antes de su muerte habían investigado el paradero de sus familiares, no fueron escuchados por las autoridades, señalaron omisiones y, en distintos casos, denunciaron públicamente el riesgo que corrían y las amenazas en su contra por buscar.

Los asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Baja California durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. La mayoría de los casos permanecen impunes.

En 2021, A dónde van los desaparecidos recuperó la historia de 12 personas buscadoras asesinadas por buscar a sus familiares. Cuatro años después, lamentablemente sumamos los nombres de 18 personas buscadoras a las que también les falló la autoridad desde que se llevaron a su familiar. Les volvió a fallar cuando no buscó y les obligó a salir a buscar. Les falló al no protegerles. Les sigue fallando al no hacerles justicia.

Estos son —en orden cronológico— los nombres de 27 personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas por buscar a su familiar, que el proyecto A dónde van los desaparecidos documentó a partir de una lista en construcción, reportes de colectivos, notas de medios y consultas a aliados:

Marisela Escobedo

Marisela Escobedo Ortíz, buscaba a su hija Ruby Marisol Frayre de 16 años. Fue asesinada fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010 al terminar una protesta para exigir justicia para su hija, quien fue asesinada y su cuerpo desaparecido por su pareja sentimental, Sergio Barraza, en 2008.

Marisela había denunciado amenazas de muerte 10 días antes de su homicidio.

Leopoldo Valenzuela Escobar

Leopoldo Valenzuela Escobar, Don Polo, fue asesinado en Nuevo Ideal, Durango, el 4 de febrero de 2011 por un comando armado que ingresó a su casa. Buscaba a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años, secuestrado por varios sujetos encapuchados que ingresaron al negocio familiar el 23 de septiembre de 2010.

Fue asesinado cuatro días después de haber dado a conocer su historia y señalar con nombre y apellido, a los responsables.

Nepomuceno Moreno Núñez

Nepomuceno Moreno Núñez, conocido comoDon Nepo, fue asesinado en Hermosillo, Sonora, el 28 de noviembre de 2011 cuando viajaba en su camioneta. Participó en los Diálogos por la Paz en el Castillo de Chapultepec, donde ante el presidente Felipe Calderón denunció la detención ilegal y desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario, de 18 años, el primero de julio de 2010, cuando viajaba con amigos desde Hermosillo a Ciudad Obregón, Sonora.

Don Nepo, había denunciado amenazas dos semanas antes de ser asesinado.

Era integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Sandra Luz Hernández

El 12 de mayo de 2015, Sandra Luz Hernández fue asesinada en Sinaloa cuando se dirigía a un encuentro con un informante que supuestamente le daría información del paradero de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años; desaparecido desde el 12 de febrero de 2012 después de que personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza.

Se unió al colectivo Madres con Hijos Desaparecidos, en Culiacán, Sinaloa.

Bernardo Carreto

El 22 de diciembre de 2015, Bernardo Carreto fue asesinado en Tepozcuautla, Guerrero, mientras viajaba en su camioneta con su familia. Buscaba a sus hijos Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 20 y 23 años, secuestrados y desaparecidos el 10 de mayo del mismo año, por un grupo armado en un retén en la entrada de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Los tres jóvenes se dirigían a vender una becerra para comprar el regalo de su madre, Rosa Cuevas.

Bernardo empezó a recibir amenazas al menos cuatro meses antes de su asesinato, y pese a ello, las autoridades no le brindaron protección.

José de Jesús Jiménez Gaona

José de Jesús Jiménez Gaona, padre de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, fue asesinado en junio de 2016 mientras circulaba en su auto casi frente a la fiscalía del estado, en Poza Rica, Veracruz. Su esposa quedó herida. Buscaba a su hija Jenny Isabel, de 23 años, desde mayo de 2011, cuando salió a cenar con unos amigos y nunca regresó.

Dos meses antes de su asesinato, durante una búsqueda en campo, habría localizado junto a otras personas buscadoras 15 fosas clandestinas.

José de Jesús pertenecía a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Miriam Rodríguez

Miriam Rodríguez, fue asesinada en su casa en San Fernando, Tamaulipas el 10 de mayo de 2017 por los secuestradores y asesinos de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, de 16 años, secuestrada y desaparecida en enero de 2014 en Tamaulipas.

La buscadora empezó a recibir amenazas después de investigar a los responsables del plagio y lograr la detención de, al menos, nueve de ellos.

Pablo Iván Miramontes

Pablo Iván Miramontes fue desaparecido y asesinado 100 días después de la desaparición de su hermano César Alejandro, en abril de 2018 en el centro de Guadalajara, Jalisco. El buscador desapareció después de haber recibido una llamada telefónica de un supuesto informante sobre el paradero de su hermano, y de acudir a la cita para recibir los datos. Dos semanas más tarde, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina ubicada a pocos kilómetros de la casa familiar.

José Iván Orozco Medina

José Iván Orozco Medina, falleció en enero de 2018 a causa de una agresión a balazos cuando viajaba en la carretera San Francisco-Nuevo Zirosto, en Uruapan, Michoacán. Buscaba a su padre Leonel Orozco y a sus hermanos Leonel y Moisés, desaparecidos en 2008, 2009 y 2012 en Michoacán. Su padre fue extraído de la casa familiar por hombres armados vestidos con ropa militar.

Era integrante del colectivo Familiares caminando por la justicia.

Zenaida Pulido Lombera

Cuando se dirigía a denunciar amenazas de muerte en su contra, Zenaida Pulido Lombera fue asesinada por un comando armado en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019. La buscadora que meses antes de su asesinato coordinó la Quinta Caravana “Buscando encontraremos”, buscaba a su esposo Elidio Cisneros, desaparecido en 2003.

Durante la caravana, localizó una fosa con restos óseos en Tizupan, a partir de ese momento empezó a recibir amenazas.

Era integrante del colectivo Familiares Caminando por Justicia, en Michoacán.

María del Rosario Zavala

María del Rosario Zavala fue asesinada en la puerta de su casa el 14 de octubre de 2020 en León, Guanajuato, tras una jornada de búsqueda en la que un joven le dijo que sabía dónde se encontraba su hijo Yatziri Misael Cardona Zavala, de 16 años, desaparecido en diciembre 2019 después de que un grupo de hombres armados lo sacaron por la fuerza de la casa familiar.

Francisco Javier Barajas

Francisco Javier Barajas, fue asesinado la noche del 29 de mayo de 2021 cuando caminaba por las calles del centro de Salvatierra. Buscó a su hermana Lupita Barajas, quien desapareció en febrero de 2020, tras salir de la casa de sus padres y fue localizada en una fosa clandestina cuatro meses después. Tras encontrar a su hermana, Javier continuó sus labores como buscador activo.

Era integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato.

Aranza Ramos

El 15 de julio de 2021, un día después de participar en una jornada de búsqueda en campo en la que colectivos localizaron un lugar donde se realizaban asesinatos, un grupo de hombres armados ingresaron a la casa de la buscadora Aranza Ramos y se la llevaron por la fuerza frente a su madre y su bebé de dos años; minutos más su cuerpo fue localizado sin vida. Aranza buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya, desaparecido en diciembre de 2020.

Era integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora.

José Nicanor Araiza Dávila

7 días después del asesinato de la buscadora Aranza Ramos, se registró el homicidio de José Nicanor Araiza Dávila, quien fue sacado por la fuerza de su casa en Villa de Cos, Zacatecas. Cinco días más tarde, su cuerpo fue localizado sin vida en una brecha de terracería al norte del estado. Buscaba a su hijo, José Nicanor Araiza Hernández, de 27 años, desaparecido desde el 30 de septiembre de 2018, cuando después de recibir una llamada, salió de casa y no volvió.

Pertenecía y colaboraba con varios colectivos de familiares de personas desaparecidas en Zacatecas.

Jorge Ulises Cardona Zavala

Jorge Ulises Cardona Zavala, hijo de la buscadora Rosario Zavala, fue asesinado por sujetos armados que viajaban en una motocicleta en Guanajuato en 2022, 2 años después del homicidio de su madre. Buscaba a su hermano Yatziri Misael Cardona, de 16 años, desaparecido en diciembre de 2019 después de que un grupo de hombres armados lo sacó por la fuerza de la casa familiar.

Brenda Jazmín Beltrán Jaime

Brenda Jazmín Beltrán Jaime, fue asesinada el 17 de julio de 2022 en Cajeme, Sonora. Su cuerpo fue localizado en un hotel con huellas de violencia extrema. Buscaba a su hermano Luis Heraldo, desaparecido desde el primero de diciembre de 2018 en Bacúm, Sonora, después de ser privado de su libertad por un grupo armado.

Formaba parte del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme.

Grisell Pérez Rivera

Grisell Pérez Rivera, fue desaparecida el 26 de marzo de 2021 y localizada sin vida en agosto de 2022 en Hidalgo. Aunque no tenía ningún familiar desaparecido, dedicó muchos años de su vida a acompañar a familiares de mujeres desaparecidas.

Rosario Lilián Rodríguez Barraza

Rosario Lilián Rodríguez Barraza, fue asesinada el 31 de agosto de 2022 en La Cruz de Elota, Sinaloa; un día antes fue subida a una camioneta a la fuerza cuando salía de una misa dedicada a su hijo Fernando Abixahi Ramírez Rodríguez, de 20 años, desaparecido el 16 de octubre de 2019. También buscaba a su hermana Diana Carolina Rodríguez Sánchez, desaparecida el 27 de septiembre de 2019.

Dos semanas antes de su homicidio, la buscadora, integrante del colectivo Buscadores sin Justicia, denunció la inacción de las autoridades.

Blanca Esmeralda Gallardo

El 4 de octubre de 2022, Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada en Puebla mientras estaba a la espera de que terminaran las investigaciones de la Fiscalía General del Estado por la desaparición de su hija Betzabé Alvarado Gallardo, de 22 años. La buscadora fue asesinada en Villa Frontera, una colonia al norte de Puebla, cerca del mismo lugar donde desapareció su hija el 13 de enero de 2021.

Formaba parte del colectivo Voz de los Desaparecidos.

María del Carmen Vázquez Ramírez

María del Carmen Vázquez Ramírez, buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, desaparecido en junio de 2022. Fue asesinada en Guanajuato 5 meses después, el 6 de noviembre de 2022, por dos hombres en motocicleta que dispararon contra ella afuera de su casa en Abasolo, Guanajuato.

Era integrante de los colectivos Hasta encontrarte y Personas Desaparecidas de Pénjamo.

Teresa Magueyal Ramírez

Teresa Magueyal Ramírez, fue asesinada en la comunidad de San Miguel Octopan, Guanajuato el 2 de mayo de 2023 en las cercanías de un jardín de niños mientras circulaba en su bicicleta. Buscaba a su hijo José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020, en Celaya, Guanajuato.

Tras la desaparición de su hijo, se unió al colectivo Una Promesa Por Cumplir.

Griselda Armas

El 23 de octubre de 2023, Griselda Armas fue asesinada durante una balacera entre civiles armados y policías en Tacámbaro, Michoacán. En el ataque también falleció su esposo Marco Antonio Valdovinos. Griselda buscaba a su hijo Diego Yahir Valdovinos Armas, de 16 años, desaparecido un mes antes.

Tras su asesinato, familiares señalaron que la madre buscadora había recibido amenazas por parte de miembros de grupos del crimen organizado.

Angelita Almeraz León

Angelita Almeraz León, buscaba a su hermano José Juan Vázquez León, desaparecido en junio de 2018. Fue asesinada en una agresión directa con arma de fuego dentro de su salón de belleza en Baja California el 8 de febrero de 2024.

La buscadora había recibido amenazas de muerte; al momento de su homicidio, era beneficiaria del Mecanismo Estatal de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Baja California.

Era presidenta del colectivo Unión y fuerza por nuestros desaparecidos, Tecate.

Noé Sandoval Adame

Cinco días después del homicidio de la buscadora Angelita, el padre buscador Noé Sandoval Adame fue asesinado en Zumpango, cerca de Chilpancingo, Guerrero, el 13 de febrero de 2024, en un ataque directo con arma de fuego afuera de su casa. Buscaba a su hijo Kevin Sandoval Mesa, de 16 años, desaparecido el 17 de noviembre de 2023 después de enlistarse en una cuadrilla de trabajo para cortar madera en la Costa Chica de Guerrero.

Era miembro del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Chilpancingo.

Sofía Raygoza Ceballos

Sofía Raygoza Ceballos, fue localizada sin vida con huellas de violencia dentro de un vehículo en Villanueva, Zacatecas, el 8 de febrero de 2025. En 2023 reportó la desaparición de su hija Frida Sofía Murillo Raygoza, quien fue localizada con vida meses después. Durante el tiempo de búsqueda de su hija, Raygoza cuestionó la negligencia, protocolos y métodos de la fiscalía estatal; además, se convirtió en una voz incómoda por encarar autoridades.

Magdaleno Pérez Santos

Magdaleno Pérez Santes, padre buscador de Diana Paloma Pérez Vargas, desaparecida en 2019. Fue asesinado en Poza Rica, Veracruz, en marzo de 2025.

Teresa González Murillo

El 27 de marzo de 2025, Teresa González Murillo, buscadora en Jalisco, fue agredida con arma de fuego tras resistirse a un secuestro en su casa; seis días después se confirmó su fallecimiento. Tras su muerte, la Fiscalía de Jalisco afirmó que de acuerdo a las investigaciones la agresión fue derivada de un intento de robo, y aceptó que no tiene como línea de investigación su actividad como buscadora.

Organizaciones como el CEPAD y colectivos como "Luz de esperanza", del que era integrante, piden que no se descarte su actividad como buscadora.

“Demandamos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y transparente que conduzca a la pronta detención de los responsables de este atroz crimen, es imperativo el que se garantice la seguridad de todas las personas dedicadas a la noble labor de búsqueda, para que puedan ejercer su derecho sin temor ni amenazas”, señaló a través de un comunicado el colectivo Luz de Esperanza.

Teresita, como se le conocía a la buscadora, se unió al colectivo "Luz de Esperanza" en Jalisco, en septiembre de 2024, para buscar a su hermano Jaime Gonzaléz Murillo, quien fue visto por última vez en el centro de Guadalajara, zona en la que la buscadora era líder de comerciantes ambulantes.

Guanajuato, el estado de los buscadores desaparecidos

A estas 27 personas buscadoras asesinadas por buscar a un familiar se suman los nombres de las buscadoras Lorenza Cano Flores y Luz Alejandra Lara Cárdenas y el del buscador Óscar Iván Jiménez Torres, quienes desaparecieron en distintos hechos en 2024, todos en el estado de Guanajuato.

La primera buscadora de la que se ha reportado su desaparición es Lorenza Cano Flores, quien fue desaparecida después de que un comando armado entró a su casa en Salamanca, Guanajuato, para llevársela por la fuerza. Al intentar detener a los sujetos armados, su esposo y su hijo fueron asesinados. Desde aquel 15 de enero de 2024 se desconoce su paradero.

Lorenza Cano busca a su hermano José Francisco, desaparecido el 17 de agosto de 2018.

Pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

Once meses después, el 5 de noviembre, la pareja buscadora Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres fueron desaparecidos en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tras recibir una llamada telefónica, informaron a sus familiares que saldrían un momento y volverían más tarde a la casa de un primo donde estaba reunida la familia. La pareja jamás regresó. Un día después la camioneta en la que se trasladaban fue localizada abandonada.

Ambos participaban en la búsqueda del hermano de Oscar, Abel Jiménez Torres, desaparecido desde el 21 de mayo de 2017. La pareja era integrante del colectivo Proyecto de búsqueda de Guanajuato.

Por está desaparición, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitió una acción urgente para la búsqueda, localización y debida diligencia en el caso.

“Instamos a las autoridades de investigación y búsqueda estatales a coordinar esfuerzos para localizarles y esclarecer los hechos, respetando el derechos de participación de familiares y actores interesados”, publicó en su cuenta oficial de X la oficina del Alto Comisionado de la ONU DH.

Tras el asesinato de la buscadora Teresa González Murillo organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro ProDH y el Consejo Iberoamericano de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) condenaron el homicidio y se unieron a las exigencias de justicia así como de una investigación exhaustiva.

“Desde el CentroProdh nos unimos a la exigencia de justicia tras el asesinato de Teresa González, quien buscaba a su hermano, Jaime González Murillo. Nuestra solidaridad con su familia y el colectivo @LuzEsperanz_ofi. Nuevamente, hacemos un llamado al Estado de garantizar el derecho a la búsqueda y a la seguridad de #MadresBuscadoras, para que ya no haya más asesinatos, porque #BuscarNoDebeCostarLaVida”, publicó el organismo en su cuenta oficial de X, @CentroProdh.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el asesinato de la buscadora y exhortó a las autoridades a realizar una investigación para que se garantice el derecho a la verdad y a la justicia para los familiares y para la sociedad mexicana en su conjunto.

Si conoces casos de familiares de personas desaparecidas que en la búsqueda han sido asesinados o desaparecidos, o tienes información de la búsqueda, historia y lucha de quienes están en este memorial, puedes escribirnos a: contacto@adondevanlosdesaparecidos.org

Analy Nuño es una periodista independiente y fixer, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara. Actualmente forma parte del equipo de investigación periodística del proyecto A dónde van los desaparecidos.

Aranzazú Ayala Martínez es licenciada en literatura, periodista especializada en la cobertura de temas de Derechos Humanos, movimientos sociales, defensa del territorio y violencia de género. Actualmente es reportera del equipo de investigación periodística de www.adóndevanlosdesaparecidos.org en donde también es encargada del área de capacitaciones de La Red de Periodistas Especializadxs en Cobertura de Desaparición de Personas.