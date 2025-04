AMLO “regresa” a la mañanera, a 20 años de su desafuero (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador “regresó” a la mañanera en Palacio Nacional a través de un video que la Presidencia preparó para recordar los 20 años que se cumplen del desafuero del tabasqueño.

Según el video, el desafuero “marca un antes y un después en la historia de nuestro país, pues dio origen a un movimiento que ha transformado a México”.

“El 7 de abril de 2005, la Cámara de Diputados votó destituir al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, para ser juzgado por construir una calle para un hospital. La decisión se tomó con 360 votos del PRI y el PAN a favor, 127 en contra y 2 abstenciones”, se narró en el video.

De acuerdo con el material, la denuncia contra AMLO fue promovida por el entonces presidente Vicente Fox, la PGR, el Poder Judicial y por Diego Fernández de Cevallos, y el objetivo era que el tabasqueño no apareciera en la boleta electoral de 2006, sobre todo porque encabezaba las encuestas de preferencia.

“No se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria”, dijo AMLO en aquel entonces.

“Ahora resulta que, en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemexgate, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos, por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, fue otro de los fragmentos de López Obrador recopilados.

Entre el material recopilado está la declaración de Fox Quesada: “Lo que sí hice: todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente”.

Con el discurso de López Obrador se dieron movilizaciones de cientos de personas de todo el país incluido el Zócalo de la Ciudad de México. Una de las manifestaciones, la más importante, fue llamada “La marcha del silencio” con cientos de miles de personas que caminaron con el tabasqueño, del Auditorio Nacional al Zócalo capitalino.

En abril de 2005, la PGR solicitó la orden de aprehensión en contra de López Obrador, que al final fue una averiguación devuelta por falta de elementos. Tampoco se le impidió participar en las elecciones presidenciales del siguiente año.

“Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí, nos juzgue la historia”, fue la última frase de López Obrador recopilada para el video que duró cerca de ocho minutos.