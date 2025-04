Denuncian a exembajador de México en el Vaticano por incumplir acuerdo sobre pensión alimenticia

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Aunque Itzel García Muñoz no ha sido separada de su hija, como ocurre con la mayoría de las madres víctimas de violencia vicaria, sí padeció la negativa de justicia de la Ciudad de México que favoreció al padre de la menor de edad, pese al incumplimiento del convenio de visitas.

El denunciado ahora se niega a cumplir con una resolución de la justicia federal que lo obliga a garantizar el pago de la pensión alimenticia en favor de la niña.

Padre o madre con custodia de sus hijos no tendrá que rendir cuentas de la pensión alimenticia

Se trata de Mariano Palacios Alcocer, expresidente del PRI y exgobernador de Querétaro, quien también fue embajador de México en el Vaticano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2013 a 2016, cargo que tuvo que dejar alegando “razones estrictamente personales”, pues Itzel García lo denunció ante la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en México por incumplimiento de la pensión alimenticia de la hija de ambos.

García afirma que Palacios Alcocer se niega a pagar la garantía con el argumento de que es una persona de la tercera edad que ya no trabaja, aunque su nombre –asegura– aparece como copropietario en dos empresas inmobiliarias.

Palacios y García tuvieron una relación de 2008 a 2012; en aquel momento él afirmó estar separado de su esposa y acababa de dejar el cargo de dirigente nacional del PRI.

La hija de ambos nació en 2011 y, pese a que Mariano Palacios se hizo cargo de todos los gastos hospitalarios para su nacimiento en la Ciudad de México, la única vez que la vio fue cuando acudió junto con Itzel a registrarla ante el Registro Civil.

Los meses siguientes el padre se alejó aún más de su hija y de la madre, quien se enteró por amistades en común que el político priista sería designado embajador de México en el Vaticano, razón por la cual regresó con su esposa.

Ante el escenario de que el político se fuera al Vaticano, Itzel García le pidió que firmaran un convenio para establecer una pensión alimenticia para la niña, la guarda y custodia y otras cuestiones relacionadas con la pequeña.

Inicialmente el también exsenador y exsecretario del Trabajo no quiso y amenazó a la madre diciéndole que en la medida en que ella lo hostigara él se alejaría de la niña.

Sin embargo, ante la insistencia de ella y la posibilidad de que el asunto saliera a la luz pública impidiéndole ser embajador, en octubre de 2013 acudió a casa de Itzel a firmar el convenio. Esa fue la segunda vez que él vio a la niña.

Debido a que no era un documento judicial, Mariano Palacios incumplió con las cláusulas establecidas en el convenio, por lo que en 2014 Itzel García lo demandó no sólo para cumplir con las obligaciones alimentarias, sino para respetar el derecho de su hija a convivir con su padre.

Para acortar el litigio, Palacios aceptó en febrero de 2015 firmar ante el juez un convenio en el que no sólo se estableció la guarda y custodia en favor de Itzel y el monto de la pensión alimenticia, sino que, debido a la actividad laboral del exembajador, se fijó un régimen de visitas y convivencias abierto en el que él sólo debía avisar a la madre que pasaría a recoger a la niña.

Pese a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pagaba su salario, en el convenio se estableció que Palacios Alcocer pagara la pensión mediante depósitos bancarios, en lugar de que se realizara un descuento directo a su nómina, por lo que se fijó una garantía de la pensión.

En mayo de 2016 Itzel solicitó ante el juez actualizar el monto de la pensión alimenticia, pagar la garantía establecida en el convenio de 2015, modificar la modalidad del pago para que fuera por descuento directo y que fuera obligado a cumplir con el régimen de visitas y convivencias establecido con su hija.

Ante el juez 37 de lo Familiar en la Ciudad de México, José Antonio Navarrete Hernández, respondió Mariano Palacios Alcocer:

En la especie se trata de la relación paterno filial de una hija nacida fuera de matrimonio, producto de una relación esporádica en la que nunca existió ni ha existido una convivencia en pareja, y el progenitor sostiene una relación de matrimonio con diversa persona con una familia que requiere de su atención. El hecho de que el padre de la menor vive en otro país, encargado de una función gubernamental de alta responsabilidad, deviene evidente que la demanda de la parte actora incidentista no busca el interés superior de la niña, sino el interés particular de la madre que utiliza a su hija como arma para imponer el poder de su maternidad en su ríspida relación, sin darse cuenta de las consecuencias que esto puede traer a la niña cuya crianza le ha sido encomendada.

El exgobernador se opuso también a la actualización de la pensión y a la modificación de la forma en que debía pagar la misma.

Inicialmente el juez rechazó la petición de Itzel y ni siquiera sancionó a Palacios Alcocer por el incumplimiento de las cláusulas del convenio, pese a que estaba facultado para ello.

En 2018 Itzel García volvió a intentar que el priista actualizara y garantizara la pensión.

Aunque el juez Navarrete volvió a rechazar su petición, al considerar que no existían cambios en las circunstancias para justificar un incremento en la pensión alimenticia –pese a lo que se solicitó fue una actualización–, sí lo condenó a garantizar la pensión.

Itzel apeló, y el 15 de agosto de 2019 la Quinta Sala Familiar modificó la determinación del juez familiar, actualizó el monto de la pensión alimenticia y le condenó a pagar más de 137 mil pesos que correspondían al monto retroactivo de los meses que no pagó lo que debía.

La resolución ya fue confirmada por el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, Mariano Palacios nunca ha presentado la garantía de la pensión alimenticia.

Por el contrario, ese mismo 2019 tramitó un incidente de reducción de pensión alimenticia argumentando que ya no tenía trabajo y que era una persona de la tercera edad sin posibilidades para seguir cubriendo la cantidad que le fue fijada.

Sin embargo, ese litigio quedó en el limbo debido a que Itzel solicitó al juez Navarrete que requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información sobre cuatro cuentas bancarias a nombre de Mariano Palacios Alcocer.

La CNBV nunca remitió la información y ni Mariano ni Itzel concluyeron ese incidente.

En aquel 2019 Mariano Palacios presentó una demanda contra Itzel García de desconocimiento de paternidad de su hija, argumentando que unos conocidos le dijeron que la propia Itzel había comentado que la niña no era de él.

Como parte del juicio, en octubre de 2019 se realizó una prueba de ADN, esa fue la tercera y última vez que la niña vio a su padre.

“Yo le quería evitar este trago a mi hija, porque el día que la vio ni siquiera la saludó ahí en el tribunal (…) Le tuve que decir que íbamos a una prueba en la que le iban a sacar sangre porque el juez lo había ordenado para el tema de la pensión; no le dije que era por el tema de paternidad. Ella tenía ocho años y era consciente de muchas cosas”, comenta Itzel en entrevista con Proceso.

Yo nunca le ha hablado mal del señor, pero una vez hace dos años me dijo: ‘Mamá, mi papá siempre me ha utilizado para fastidiarte, para castigarte’. Ese encuentro yo creo que le causó un trauma porque sí me dijo que su papá ni siquiera la había saludado.