FGR investigará a agencias aduanales y a funcionarios por megabuque asegurado en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La documentación del buque asegurado en Altamira, Tamaulipas, llegó con datos falseados desde el contenido hasta las cantidades, por lo que se iniciaron investigaciones contra las agencias aduanales y funcionarios que estarían implicados, afirmó el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Hace más de una semana, se dio a conocer que un buque cisterna, que zarpó de Texas y arribó al puerto de Tampico, Tamaulipas, quedó bajo resguardo de autoridades federales como parte de un operativo contra el tráfico ilícito de hidrocarburos.

En la misma operación se aseguraron 10 millones de litros de diésel, armamento y tractocamiones en predios del municipio de Altamira.

“Nosotros recibimos una información de un hecho que ya se había consumado”, dijo esta mañana en la conferencia presidencial en Palacio Nacional.

Detalló que “había llegado ese barco con una declaración fiscal en el sentido de que era un material que no era el que bajaron del barco y con base en eso nos dieron vista a nosotros de inmediato ya se aseguró el barco. Ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel que ese es el primer informe que tenemos de Pemex”.

Dijo que, en el momento de la detección de irregularidades, que es cuando ya se había descargado el contenido, “no había en ese momento ninguna persona que tuviera ninguna responsabilidad directa, pero a todos ya se les indicó el procedimiento”.

La tripulación del barco está localizada: “Son fundamentalmente marinos que son los que operan el barco, pero no son quienes dieron tanto los permisos de entrada como los permisos de salida, y, sobre todo, no tienen nada que ver con las autoridades aduanales que fueron los que lo autorizaron”.

El barco también está asegurado, así como toda la cantidad de litros de diésel que lograron localizar, por lo que ya están a disposición de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sobre el origen de combustible, Gertz Manero expuso: “No tenemos todavía la información firme porque toda la documentación aduanal está falseada. Venía en cantidades que no eran y con esa información falsa, cualquier tipo de dato hasta que no nos lo den todos los servicios internacionales de salida, no lo podemos ratificar. En este momento estamos en eso”.