La Casa Blanca reconoce a Sheinbaum por combate a cárteles: “ella ha dado pasos significativos” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Casa Blanca reconoció los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la migración ilegal y el narcotráfico.

En conferencia de prensa, la vocera Karoline Leavitt calificó de “bastante buena” la relación entre la mandataria mexicana y su homólogo estadunidense Donald Trump.

La portavoz respondió a una pregunta sobre un reporte de la cadena NBC en el sentido de que el gobierno de Trump considera atacar con drones a los cárteles mexicanos.

“Vi ese informe, no quiero confirmarlo desde este podio, no quiero comentar al respecto porque no estoy segura, pero te referiría al Consejo de Seguridad Nacional”, respondió Leavitt.

Se le mencionó a la vocera el rechazo de Sheinbaum a un posible ataque en territorio mexicano, y en ese contexto se le preguntó: “¿Cómo es la relación entonces entre la presidenta de México y la Casa Blanca en este momento respecto al combate a las drogas?”.

“Bueno, en primer lugar la relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena y creo que ambos líderes mundiales te dirían eso”, respondió Leavitt y añadió:

“El presidente ha trabajado directamente con la presidenta Sheinbaum en una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga o la migración ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur.

“Ella ha dado pasos significativos para hacer eso”, dijo Leavitt y reiteró su negativa a comentar el informe de NBC.