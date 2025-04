Senadores morenistas aprueban sancionar al presidente del CED por denunciar desapariciones forzadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Los senadores oficialistas aprobaron, con 71 votos a favor; 28 en contra y 3 abstenciones, presentar un recurso legal para que sea sancionado Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por afirmar que en México existen desapariciones forzadas.

El posicionamiento y petición para que el funcionario de la ONU sea sancionado sea sancionado, fue leído en el Pleno por el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, pese a los reclamos de la oposición de que fuera una postura unánime de todas las bancadas.

“La Cámara de Senadores tiene facultad exclusiva, en materia de relaciones exteriores”, argumentó el morenista.

“Por ello, es de su estricta competencia manifestar su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado del presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Frouville quien, en un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas”.

Sostuvo que habían recibido información que, a su parecer, es fundada respecto a, y citó textualmente: “Que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, leyó.

En el texto, el legislador cuestionó la aseveración del presidente del CED.

“¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno”, reclamó.

“En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas.

“Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma, tocar algún punto en relación con México, simplemente el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México, argumentando la temeridad de que estas son generalizadas y sistemáticas, cuando el Estado mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame”, aseveró.

En el posicionamiento, el senador afirmó que su aptitud los obliga a presentar un recurso leal contra su conducta por sus aseveraciones y su ligereza para alguien que tiene bajo su responsabilidad tan importante tarea.

“Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejara de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración en cualquier caso que la citada comisión planté a nuestro país”, resaltó.

Para finalizar, Fernández Noroña, afirmó en el posicionamiento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el estado no practica, bajo ninguna circunstancia, la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada.