Candidata a la Corte reconoce: la justicia ha sido lejana y fría con la ciudadanía

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- De cara a la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe asumir nuevamente su papel de líder en el orden jurídico nacional y buscar recuperar su credibilidad social.

Así lo afirmó la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, quien reconoció que la justicia ha sido lejana y fría con la ciudadanía.

La hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero consideró que la novena época en el Máximo Tribunal —que abarcó casi todo el periodo en que estuvo su mamá, del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011—, fue de oro porque actuó como el fiel de la balanza en los conflictos suscitados entre los poderes públicos.

Por ello, ahora que es candidata a ocupar un puesto en el Pleno de la Corte, buscará repetir la historia.

“Claro que es un nuevo mundo, que tenemos retos diferentes, sociales, ambientales. Quiero proponer cuatro líneas de agenda judicial, como yo la llamo, que serían la ambiental, para que los jueces recaben de oficio pruebas en este tipo de litigios; que la Corte vea el cumplimiento de las sentencias; la justicia cotidiana, porque el 70% de los asuntos que llegan al Poder Judicial Federal provienen de justicia cotidiana y por eso creo que debemos ver cómo abordar estos casos y considerar mecanismos alternativos para resolver y que se acerque la justicia al pueblo de México.

“Porque en general la justicia estuvo muy lejana y fría, con mucho retraso y la ciudadanía tiene derecho a que gratuitamente existan facilitadores públicos que se acerquen y que el Estado ponga a disposición la justicia alternativa”, explicó en entrevista para Proceso.

También afirmó que de ganar la elección buscará fortalecer la justicia de “fondo sobre la forma”.

“Que la Corte asuma el rol y el papel nuevamente de líder dentro de todo el orden jurídico nacional y tenga credibilidad social con sentencias justas, vanguardistas, congruentes, consistentes, que respeten al país, a las instituciones y que generen esta confianza ciudadana”, agregó.

García Villegas. Recuperar la credibilidad social. Foto: Facebook.

Recuperar liderazgo

La magistrada precisó que pese a que pudiera pensarse que la reforma judicial debilitó a la Corte, lograr que reasuma el liderazgo dentro del sistema de justicia mexicano depende más de los nuevos perfiles que la ocuparán que de la reforma misma.

“Una persona puede fortalecer a una institución, pasar neutral o debilitarla. Sí depende mucho de los perfiles, porque lo mismo pasa en la docencia con un mal profesor, o ¿quién se mete a una universidad en donde los profesores, el profesorado, sea malo? Nadie. Se vacían las aulas, no hay credibilidad académica de quienes están impartiendo clases. En cambio, cuando hay buenos profesores se les llena el grupo”, dijo.

Esto puede suceder en la justicia también y en cualquier institución. Si una persona es buena, esta reforma va a tocar muy buen puerto y es muy sano que la ciudadanía nos elija, que se democratice la justicia, que se oxigene y también que entren nuevos perfiles que sepan que tienen que saber, tienen que ser experimentados, para que fortalezcan al sistema de impartición de justicia, porque no es fácil juzgar.

García Villegas Sánchez Cordero no sólo es hija de una ministra en retiro sino del notario Eduardo García Villegas. Pese a haber crecido en una familia acomodada, como parte de su campaña política difundió un video en redes sociales en el que afirmó ser la mejor opción para llegar a la Corte, porque ella “viene desde abajo”.

“No soy una persona que se martirice ni que me ‘azote’, como se dice, pero sí me costó mucho trabajo, empecé desde abajo, les guste o no, en el trabajo, porque no me abrían las oportunidades. Justamente nadie quería abrirme la puerta, tuve que empezar foliando, sellando, rubricando, ni siquiera con un puesto en el juzgado; estuve de meritoria porque no me abrían un lugar”, recordó.

“Luego estuve de interina, es decir, no tuve el cargo. Se me dice ‘no pasaste por jurado’. Claro que sí, pero no tuve el puesto porque nada más iba de meritoria. Estuve con el entonces juez Carlos Ronzón Sevilla y posteriormente me moví para buscar un lugar en un tribunal Colegiado de Circuito con el magistrado Carlos Soto Díaz (fallecido), quien me abrió la puerta porque yo le pedí que me diera el beneficio de la duda. Entonces sí tuve que picar piedra, sí tuve que empezar desde abajo”.

Video borrado

En junio de 2024, también a través de su cuenta de X y antes de participar en el proceso electoral actual, la magistrada subió un video en el que llamó a repensar la reforma judicial y advirtió que con la desaparición del PJF habría técnicamente un “golpe de Estado”. Sin embargo, la juzgadora decidió eliminar el video.

—¿Qué fue lo que cambió?

—Yo quería ayudar a mis compañeros para que fuera una salida paulatina, eso era todo; siempre he pensado que hace falta una reforma. Me llama mucho la atención cómo una verdad contada a medias, digamos así, cuando hay un ánimo de dañar a una persona, de perjudicarla, potencializan algo, habiendo tantas cosas tan importantes en el mundo”, reprochó.

Aunque reconoció que la reforma judicial es perfectible, reiteró que su perfeccionamiento dependerá de los perfiles que resulten electos en junio próximo.

“Va a depender mucho de quiénes queden en los cargos. Tenemos esta reforma y debemos estar a la altura de la demanda social de un nuevo sistema de impartición de justicia. Tenemos esa responsabilidad histórica y depende de los hoy candidatos y candidatas, futuros jueces federales, la altura que le den a esta demanda social”, comentó.

Rechazó adelantar sus expectativas sobre el nivel de los futuros debates que tenga el Pleno de la nueva Corte, pero afirmó que está consciente de que la responsabilidad de llegar a un cargo de esa magnitud implica la responsabilidad de dar debates dignos de un tribunal constitucional, pero con un lenguaje accesible.