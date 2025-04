Se filtra nuevo video del caso de Carlota “N”; así fue la discusión antes del tiroteo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de redes sociales se filtró un video del supuesto diálogo entre Carlota “N” y sus hijos con los inquilinos del domicilio en Chalco, previo al doble homicidio registrado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe.

Los hechos sucedieron el 1 de abril de 2025. Carlota “N”, de 74 años, ingresó al predio con un arma de fuego, en compañía de Eduardo “N” y Mariana “N”, para desalojar a los presuntos invasores de su propiedad.

En el clip difundido este martes -supuestamente grabado por Mariana “N”-, se observa a los implicados dialogando con los inquilinos de la vivienda.

Los familiares de Carlota “N”, les piden a los ocupantes que se salgan del inmueble, pero éstos no acceden, bajo el argumento de que habían pagado la renta a otra persona y nadie les iba a devolver ese dinero.

“Se metieron a mi domicilio, (...) me robaron mi recámara, mi comedor y 70 mil pesos. (...) Es mi casa, es mi vivienda, yo soy la propietaria. Si tiene duda, ahí está el Ministerio Público”, indica Mariana. De fondo se escucha a su madre diciendo “váyanse, váyanse mejor”.

Mariana menciona que la Policía pasa diariamente por la vivienda, pues existe una orden de protección para ella, luego de que el 27 de marzo denunciara que se metieron a su inmueble.

Eduardo “N” dice: “por favor saquen sus cosas de la casa de mi hermana”, a lo que uno de los inquilinos (que parece ser Justin “N”) responde: "Cómo me voy a salir. ¿Quién me va a pagar el dinero que pagué de renta? No es mi culpa, tampoco es mi culpa". También menciona que cómo iban a saber que quien les rentó los engañó.

Los inquilinos mantienen la postura de que el problema lo debe determinar el Ministerio Público, que llegaría al sitio después. Por su parte, Eduardo les reitera que Mariana lleva 10 años pagando la casa, y procede presionándolos para que desalojen el lugar.

Los ocupantes se resisten y aseguran que tienen una hoja de arrendamiento; también señalan que no saben quiénes son los verdaderos dueños de la propiedad, si ellos o la otra persona a la que le pagaron la renta.

“Sálgase no se meta en más problemas (...) No queremos arrendamiento, queremos papelitos”, dice Carlota.

Finalmente, Mariana advierte que, si no se quieren ir, acudirán a la fuerza pública para que los saquen, y uno de los inquilinos le responde “no me pueden sacar”.

??Nuevo video del caso de Carlota ‘N’… En la grabación, se muestra cómo ‘doña Carlota’ y su familia enfrentaron a los presuntos invasores de su casa en #Chalco antes del tiroteo del 1 de abril.



La propietaria exigía la devolución del inmueble, mientras los ocupantes pedían el… pic.twitter.com/TVDirLtF4V — Azucena Uresti (@azucenau) April 8, 2025

Horas más tarde, la mujer de la tercera edad regresaría al lugar, portando un arma de fuego.

Prisión preventiva justificada

Carlota “N” y Eduardo “N”, dispararon contra Esaú “N”, de 51 años y Justin “N”, de 19 años. Ambas víctimas murieron por los impactos de bala, mientras un adolescente, de 14 años, resultó herido.

Mariana “N”, Carlota “N” y Eduardo “N”, fueron detenidos el 2 de abril en el municipio de Chicoloapan, por su probable responsabilidad en el homicidio de las dos personas y la lesión de una tercera, durante el conflicto por la posesión de la vivienda. Permanecen recluidos en el penal de Chalco, bajo la medida de prisión preventiva justificada.

La jueza de control del penal de Chalco programó la audiencia de vinculación al proceso para este miércoles 9 de abril a las 9 horas, para determinar si se dicta formal prisión a los procesados, o se permite a la adulta mayor continuar su proceso en prisión domiciliaria.