Sheinbaum propone a la Celac organizar una Cumbre por el Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum propuso ante la IX Cumbre de Celac organizar la Cumbre por el Bienestar Económico de América Latina y el Caribe; mientras que Cuba y Colombia advirtieron directamente sobre las medidas de Donald Trump en contra de las garantías de soberanía de la región latinoamericana y del Caribe.

Durante su participación en la reunión de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Tegucigalpa, Honduras, la mandataria mexicana leyó un corto mensaje en el que llamó a “hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías”.

Agregó que “una región más unida es una región más fuerte que puede articular soluciones y propuestas concretas de integración regional y acciones de cooperación en comercio, educación, ciencia, desarrollo tecnológico, energías limpias, conservación de la biodiversidad o la visión de construir siempre sociedades más igualitarias”, además de que “ningún país de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás”.

También habló de “la necesidad de cooperar en atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración”.

En otro elemento retomado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó: “Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de migrar hacia el norte; para nosotros las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos”.

Aunque no dirigió ningún mensaje directo a su homólogo estadunidense -que tiene en sus manos la aplicación de aranceles al mundo y que ha incluido a México- se refirió al bloqueo a Cuba.

"Como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloque a Cuba no al bloqueo a Venezuela”.

Añadió que la política exterior de México se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo como resolución de los conflictos, así como el respeto siempre a la autodeterminación de los pueblos. Apoyó la convocatoria para la reunión dedicada a la construcción de la paz en Haití. “En México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza y la esperanza hoy es la unidad”.

Se lanzan contra Trump

En mensajes más contundentes y dirigidos a las consecuencias de las decisiones de Trump, que se han aplicado sin importar diálogos, hablaron también la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Castro se refirió a la situación de otros países como Haití, Venezuela o República Dominicana, con el reciente accidente que dejó decenas de personas sin vida.

Advirtió que la transferencia de esta presidencia pro témpore no se trata solo de una ceremonia, “sino de un acto político, porque sostener este espacio en medio de la fragmentación y el asedio ha sido difícil. Pero ha sido necesario para demostrar que seguimos trabajando por la unidad siendo el continente de la esperanza, de la diversidad cultural y política”.

Afirmó que este año se fortaleció la Celac. “No es una organización perfecta, pero es nuestra, nace de un sueño de un ideal de los libertadores”, además de que esta Comunidad “tiene que ser respetada como zona de paz”.

El discurso de Petro fue uno de los más extensos y con mensajes directos en respuesta, con el mismo tono en que el mandatario estadunidense Donald Trump ha impuestos sus medidas. El primer elemento que señaló fue que aceptar a un solo migrante encadenado y criminalizado es retroceder en valores y dignidad.

“Los que nos ordenan poner gente presa por hacer cocaína andan borrachos de whisky. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es: ¿Qué es más peligroso, el alcohol o la cocaína? Y no tendría que uno hacerse la pregunta desde el punto de vista ético sino desde la ciencia”, enfatizó.

El mandatario colombiano acusó que “a nosotros nos persiguieron por la cannabis y uno sale trabado si camina Wall Street porque hay por todas partes, entonces ¿por qué nos hicieron matar por cannabis a nosotros los colombianos?, era científico o era simplemente el capricho de un hombre porque en sus propias juventudes afro y arias peleaban contra la guerra de Vietnam”.

Se trata, entonces, de decisiones políticas y no científicas, porque “el crimen parece ser construido por el Estado mismo, no porque hay malos en la sociedad. ¿Qué es más peligroso el alcohol o la cocaína? Pues parece que hay una diferencia geográfica o científica: Lo legal es la droga que se produce en el norte, lo ilegal es la droga que se produce en el sur”.

También apuntó a que “no es un problema de protección a niños y niñas porque si no el dinero que se usa en las cárceles se estaría usando en prevenir sus consumos, las drogas del norte y las drogas del sur (…) Hoy te dicen que la nicotina te mata más, pero es legal y el fentanilo que se produjo fue en las fábricas de los Estados Unidos hoy es la droga de la muerte, no se produce en el sur”.

Después una vez más cuestionó: “¿Qué dice el conjunto de América Latina? Decir ¿Los que se emborrachan con whisky nos vienen a encarcelar y a decir cómo es que tiene que ser una sociedad ética y libre?”.

Petro dijo que, además, que “si no hubiera prohibición no habría muertos en América Latina y llevamos un millón y el problema es cada vez peor, no estaría Haití destruyéndose como se está destruyendo”. También condenó que “hacen más daño los narcos con su dinero destruyendo la democracia de cada uno de nuestros Estados y traspasando el poder de la sociedad misma hacia las mafias internacionales a las que ya muchos están subordinados”.

Llamó a elegir entre la subordinaron a discursos, por ejemplo, para llamar criminales a los migrantes o toda América Latina levanta la voz y hace una agenda multilateral, misma que es de ayuda mutua y no la agenda de la soledad.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también fue directo al afirmar que las acciones emprendidas por el actual gobierno de Estados Unidos “desafían el multilateralismo y el derecho internacional, al desconocer principios básicos como la convivencia pacífica y la igualdad soberana entre los Estados.

“Como Cuba ha venido advirtiendo: La actual administración estadounidense está conformando una agenda agresiva marcada por el unilateralismo en temas de migración, narcotráfico, comercio internacional y cambio climático, entre otros, a lo que se suma ahora el intento de controlar nuestras relaciones con socies extra regionales”.

Añadió que “el gobierno de Estados Unidos amenaza y pretende legitimar la imposición de medidas coercitivas unilaterales sin respeto al ordenamiento de los demás países, procura convertir el chantaje, el acoso y la manipulación política en prácticas habituales contra nuestras naciones”.

Las deportaciones de personas migrantes, acusó, al ser enviados a cárceles de alta seguridad incurren de forma indiscriminada, sin respeto al debido proceso, sin demostración de culpabilidad y en condiciones duramente represivas esas prácticas constituyen abusos inaceptables de poder y violaciones de los derechos más elementales de ciudadanos latinoamericanos y caribeños.

“La base naval situada en territorio cubano ocupado ilegalmente en la provincia de Guantánamo ha vuelto a emplearse para encarcelar migrantes, acto brutal e ilegal que amenaza la seguridad y la paz de Cuba y de la región. Se intenta igualmente controlar infraestructuras como el Canal de Panamá cuya soberanía la ejercen los panameños”.

En este aspecto también habló el presidente brasileño Lula da Silva, quien señaló que los migrantes son deportados de manera denigrante y, por lo tanto, se hace necesaria la unidad en la región.

Díaz-Canel expuso que las medidas de Trump son un declarado retorno estadunidense a la doctrina Monroe, que solo puede ser enfrentado con unidad, es decir, con una Celac fuerte y cohesionada en torno sus principios fundacionales y a su acervo histórico, el cual consideró breve aún pero ya sustancial, por lo tanto llamó a que no haya división en la región porque eso significaría debilitarse, además de que la Celac puede ser clave si tiene respuesta contundente y firme.

El mandatario cubano también acompañó la propuesta de la presidenta Sheinbaum en torno a la cumbre propuesta.