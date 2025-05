Mónica Sandoval niega politización en el caso de su denuncia contra Fadlala Akabani

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mónica Sandoval, diputada federal del PRI, denunció al subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, por violencia política en razón de género. Lo acusa de intentar impedir su presencia y participación en una asamblea vecinal en Tlatelolco, que se organizó tras el feminicidio de Hilda Guadalupe Pérez.

El 8 de marzo último, habitantes de la Unidad Habitacional Tlatelolco localizaron los restos de Hilda Guadalupe Pérez en una de las jardineras del complejo, mientras miles de mujeres marchaban hacia el Zócalo para exigir justicia por la violencia de género, en el Día Internacional de la Mujer.

Ese día, el feminicidio de la joven de 26 años se convirtió en un grito colectivo de justicia, pero también en el origen de un conflicto político entre tres funcionarios del partido oficialista y la oposición: la legisladora priista Mónica Sandoval, el subsecretario morenista Fadlala Akabani y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa aliancista de Cuauhtémoc.

La confrontación se originó a raíz de los bloqueos en avenida Insurgentes, organizados por vecinos de Tlatelolco para exigir seguridad tras el hallazgo del cuerpo. En entrevista con Proceso, Mónica Sandoval cuenta que se unió a las protestas y organizó una asamblea vecinal a la que asistió Akabani como representante del gobierno central.

Fadlala Akabani. Demandado. Foto: Octavio Gómez.

Durante el evento, el subsecretario —según Sandoval— le gritó y le dijo que, “por órdenes de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega”, no podía participar en la mesa. Para la diputada, este acto representó una expresión de violencia política en razón de género.

La discusión entre los funcionarios no se originó realmente por la búsqueda de justicia por el feminicidio de Hilda Guadalupe Pérez. En este caso, los actores políticos se enfrentaron por quién debe o no estar sentado a una mesa, quién de ellos tiene el derecho a hablar en nombre de las víctimas.

Lo que siguió fue una denuncia presentada por Sandoval, el 2 de abril, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), contra Fadlala Akabani por violencia política en razón de género.

A dos meses del feminicidio de Hilda Guadalupe Pérez, las autoridades aún no dan información sobre la determinación de la sentencia que se impondrá contra el presunto responsable, detenido el 20 de marzo. Sin embargo, sí hubo información sobre el enfrentamiento político que se originó con la tragedia.

Feminicidio de Hilda Pérez. Foto: Especial.

El martes 6 de mayo Mónica Sandoval acudió a ratificar su denuncia y acusó a la Fiscalía capitalina por proteger al subsecretario de Gobierno, a quien se refiere como su agresor, pues no ha visto avances en el caso.

Al ser preguntada sobre la politización de un hecho tan delicado como el feminicidio en la capital mexicana, la diputada niega que sea así y argumenta: “El trabajo que yo he realizado es cien por ciento humanista, y pues yo se los he demostrado que trabajo las 24 horas y cada vez que me llaman yo estoy. Y sabes qué es lo delicado, que ese día llegó este Fadlala Akabani y ni siquiera tocó el caso de la chica”, lamentó Sandoval.

Hace un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, “para que volteen a ver mi caso, porque no es cualquier cosa y ellas no pueden encubrir a un violentador dentro de su equipo”.

Confrontación entre fuerzas de oposición

“Supuestamente estoy en la alcaldía más feminista”, con esa frase, Sandoval extiende los señalamientos a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, que es abanderada de la alianza entre el PAN, PRI y PRD.

Rojo de la Vega. Alcaldesa de Cuauhtémoc. Foto: Eduardo Miranda.

La legisladora priista recuerda que hicieron campaña juntas en el pasado proceso electoral: “De la noche a la mañana todo eso se olvidó”.

Detalló que no presentó una denuncia contra la alcaldesa porque “sería como agredir a otra mujer”, aunque sí considera que sus actos representan una doble moral: “Ese símbolo del pañuelo color violeta significa muchísimo para mí, yo creo que el portarlo también. Sin embargo, yo no he recibido ningún apoyo, ni siquiera de ella”.

Para conocer su postura, Proceso contactó a Rojo de la Vega, cuyo equipo de comunicación hizo llegar a esta redacción un mensaje en el que la alcaldesa respondió: “Hemos tenido conocimiento de la denuncia presentada por la diputada Mónica Sandoval ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionada con hechos ocurridos durante una asamblea ciudadana en esta demarcación. Confiamos en que las autoridades competentes actuarán conforme a derecho, con objetividad y sin demoras, para garantizar certeza y legalidad en el proceso”.

El subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, también fue consultado, pero no hubo respuesta.

Al cierre de esta edición, el presunto feminicida de Hilda Guadalupe Pérez se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, vinculado a proceso por el feminicidio, aún sin sentencia.