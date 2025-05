Sheinbaum no llegó sola, llegó entre aplausos de banqueros... y sin mencionar el Fobaproa

NUEVO NAYARIT, Nay. (Proceso).- Lo que por décadas parecía ideológicamente imposible ocurrió sin confrontación y con ovaciones, la izquierda se abrazó con la banca y la banca, esa que durante años fue señalada como enemiga del pueblo, no sólo extendió la mano, sino que celebró el momento. Y lo hizo con honores. En el escenario de la 88 Convención Bancaria, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de México... y también en la primera en ser recibida por los dueños del dinero con tanta calidez.

“Es un diálogo que no veíamos en mucho tiempo”, dijo Emilio Romano Mussali, nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), mientras su mirada recorría la sala repleta de ejecutivos, ceos, presidentes de consejos y consejeras.

Sus brazos trazaban líneas en el aire, como si intentara dibujar el inicio de una nueva era. Las miradas de los asistentes, representantes de BBVA, Banorte, Banamex, Santander y empresarios como Francisco Cervantes, no dejaban lugar a dudas: se hablaba de ella. De la presidenta, de la científica, de Sheinbaum.

Y es que ella no llegó sola. Llegó con el capital de su lado. El mismo que en otros sexenios prefería hacer negocios en silencio en Palacio Nacional, ahora se acomodaba en los lujosos salones del complejo Vidanta, en Nuevo Nayarit, para escuchar y pactar.

Covención bancaria. Ovaciones. Foto: Presidencia.

La coincidencia no es menor: nuevo liderazgo bancario, nuevo sexenio y una izquierda que se estrena en su versión más institucional.

Romano, quien ha estado en Hacienda, presidido Telemundo y ahora dirige Bank of America en México, no improvisa. Sabe leer los tiempos del poder. Por eso su arribo al frente de la ABM es estratégico. Sabe que su papel no es sólo representar a los banqueros, sino encarnar una alianza. Su toma de protesta coincidió con el arranque simbólico del segundo piso de la Cuarta Transformación. La Cuarta va en serio, pero no sin el dinero.

En el primer día de la Convención, Sheinbaum se presentó ante el sector. No con reclamos ni con amenazas, sino con exigencias revestidas de amabilidad.

Julio Carranza, el saliente presidente de la ABM, fue quien dio el pase para la jugada, para decirle que no hay razón para temer por Donald Trump, ni por la incertidumbre global, porque la banca cree en ella. Así, sin vueltas. Y con esa declaración comenzó el cortejo.

Pero la señal más poderosa no estuvo en lo que se dijo, sino en lo que se omitió. Nada del Fobaproa. Nada de Ernesto Zedillo. Nada del neoliberalismo. Y mucho menos de las tasas de interés que sofocan a millones.

Una directiva bancaria lo resumió con ironía al oído de Proceso: “Una cosa es lo que dice en las mañaneras, atacando a la banca, pero otra lo que se ve aquí, ella nos quiere, la queremos”.

En lugar de confrontación, Sheinbaum fue directa: pidió que se abriera el crédito. Que se dejara de excluir. Que el sistema bancario se atreviera a financiar a la base.

El regaño estaba disfrazado de propuesta, pero no por ello fue menos incisivo. Aunque, al fondo, un grupo de columnistas financieros no pudo evitar la risa: “Quiere que se endeuden más”, se dijeron, entre sonrisas cínicas.

La propuesta presidencial vino acompañada de una firma: un acuerdo para facilitar el acceso al financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables de más del 95% de las unidades económicas del país y cerca del 70% del empleo formal.

Edgar Amador, secretario de Hacienda, le puso cifras: para 2030, al menos el 30% de estas empresas debe tener un crédito bancario. La promesa quedó inscrita en la hoja de ruta llamada Plan México.

Pero así como ella llegó con agenda, la banca también llegó con su lista de deseos. Los empresarios, analistas y funcionarios estatales lo sabían. Se miraban, se medían. Nombres como Altagracia Gómez y José de Jesús Rodríguez Cárdenas destacaban entre los asistentes. Era el momento perfecto: Sheinbaum había cedido el tono, ahora les tocaba a ellos pedir.

Y Romano, hábil operador, lo entendió. Tomó el micrófono y puso sobre la mesa el tema que la banca quiere acelerar: la reforma al Poder Judicial.

En pleno año de elecciones para jueces y magistrados, lo que inquieta a medio país parece no alarmar a los banqueros. Si realmente fuera una mala reforma, ya la habrían detenido.

El poder detrás del dinero rara vez se inmuta... porque no necesita alzar la voz para que lo escuchen.

“Estaremos trabajando con los gobiernos federal y estatales, y demás actores involucrados, para que dentro de la reforma judicial aprobada —y repito, dentro de la reforma judicial aprobada— hagamos realidad los tribunales especializados en materia financiera”, subrayó Romano.

Nuevo diálogo. Foto: Presidencia.

Julio Carranza lo reforzó en su despedida: “Modernizar el sistema legal es clave para dar certeza, atraer inversiones y dinamizar la economía”. La banca enfrenta hoy más de 56 mil casos abiertos. Para ellos, la urgencia judicial no es moral, es contable.

Y mientras tanto, la convención también desplegaba su marketing verde: nada de papel, gafetes reciclados, discursos sobre sostenibilidad. Pero lo que no se dijo fue que el complejo Vidanta —el escenario del evento— fue construido sobre manglares.

Según una investigación de Proceso, Grupo Vidanta arrasó dos hectáreas de manglares y una de fauna local para construirlo. Las habitaciones cuestan entre 15 mil y 20 mil pesos por noche. Ecología selectiva, cortesía del lujo.

El nuevo presidente de la ABM también dejó claro que el siguiente paso está en digitalizar al país.

“El uso excesivo de efectivo sigue siendo un obstáculo para el crecimiento del sistema financiero, pues nos limita la innovación, incrementa los costos, favorece la informalidad, facilita actividades ilícitas y frena la movilidad social”, sostuvo.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de 2024, 74% de los mexicanos aún paga en efectivo cuando el monto supera los 500 pesos. En Suecia, apenas el 10% de las compras se hacen en efectivo. En Brasil, el sistema PIX ya concentra el 50% de las transacciones. En India y Kenia, los pagos digitales han cambiado el ecosistema financiero.

Romano prometió mesas de trabajo con la Presidencia. Lo dijo con tono de quien ya conoce el ritmo de Palacio. Mientras tanto, el cierre del evento tenía una postal casi surrealista: Daniel Becker, director de Grupo Financiero Mifel, entonaba canciones de Emmanuel, imitando al cantante por su parecido físico. Así, entre música y pactos, la banca sellaba una nueva era.

Una era dorada para el sector financiero, que no deja de acumular ganancias. En 2024, las utilidades de la banca alcanzaron los 288 mil 340 millones de pesos, según la CNBV. En 2019, eran 163 mil 563.4 millones. Más del doble en cinco años. Las tasas altas hicieron su parte. El poder político, también.

Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, no llegó sola. Llegó con la banca.