“Es una medida injusta”: Sheinbaum responde a bloqueo fronterizo de EU por gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No estamos de acuerdo con esta medida... consideramos injusta”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante la decisión de Estados Unidos de cerrar la frontera al ganado vivo de México, por 15 días, a causa del gusano barrenador.

“El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos (...) No hay razón para cerrar la frontera”, señaló.

La mandataria mexicana explicó que cuenta con los informes del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, sobre las reuniones y todas las medidas que México ha aplicado para erradicar el gusano barrenador que casi siempre viene de la frontera sur.

Se quejó de que el propio secretario Berdegué se ha reunido con su homóloga estadounidense, Brooke Rollins, y pese a eso se toma esta decisión de cerrar la frontera, pero se seguirá trabajando y aunque no habló de pérdidas económicas por este cierre, esperan que no pase de las dos semanas.

“Esperamos que no tenga pérdidas importantes dado que van a ser 15 días, entonces se puede reanudar la exportación y ya vamos a ir informando, paso por paso, sin adelantarnos”, añadió.

Sobre este tema también indicó que, “como lo he dicho, México no es piñata de nadie” y destacó que lo que hay es colaboración y coordinación, pero no hay subordinación. A México se le respeta”.

La víspera, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, anunció la suspensión "con efecto inmediato" de las importaciones mexicanas de ganado vivo durante 15 días en respuesta a la "continua y rápida" propagación del gusano barrenador hacia el norte de México.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que se alimentan del tejido vivo de los mamíferos y, en raras ocasiones, de las aves, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Las moscas depositan sus huevos en heridas superficiales; las larvas eclosionan en un periodo de 12 a 24 horas; estas se alimentan del tejido de cuatro a ocho días, causando graves daños al animal.

La plaga representa una grave amenaza para la salud del ganado y, en algunos casos, también puede afectar a los humanos.

Detección del gusano barrenador en el ganado:

Infestación en heridas pequeñas, incluso en picaduras de garrapatas.

Heridas en ombligos de recién nacidos.

Regiones vulvares o perineales de las hembras.

Los animales infectados tienden a separarse del grupo, muestran signos de depresión, pérdida de apetito y molestias en las heridas.

Síntomas clínicos comunes de la miasis:

Fiebre.

Depresión.

Inapetencia.

Disminución en la producción láctea y ganancia de peso.

Casos en humanos en Chiapas

En abril, la Secretaría de Salud federal (SSA) informó que se detectó el primer caso humano de miasis o enfermedad parasitaria por gusano barrenador Cochliomyia hominivorax; se trata de una mujer de 77 años, con residencia en el municipio de Acacoyagua, Chiapas.

En un comunicado, la dependencia explicó que, derivado de esta notificación, los Servicios Estatales de Chiapas realizaron la investigación correspondiente.

Tras la confirmación, dijo que la paciente se encuentra “estable, en tratamiento con esquema antibiótico y ha sido trasladada al Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud de Tapachula, en donde continúa recibiendo atención”.

La semana pasada, la Secretaría de Salud de Chiapas confirmó un nuevo caso de gusano barrenador en un campesino de 50 años del municipio de Tuzantan, en la región del soconusco de Chiapas, con lo que suman dos casos de infestación parasitaria en ese estado.