INAH defiende a MrBeast tras polémica por su video al interior de Chichén Itzá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que el youtuber “MrBeast” tuvo permiso para grabar el video explorando las zonas arqueológicas de Calakmul, Chichén Itzá y Balamcanché, publicado el pasado 10 de mayo.

En el video titulado “I Survived 100 Hours In An Ancient Temple” (Sobreviví 100 horas en un templo antiguo), el creador de contenido –con ayuda de un guía- exploró el interior de las estructuras de la antigua ciudad maya, como parte de sus famosos desafíos extremos. "No puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto”, mencionó en una parte del video.

El clip, que se viralizó rápidamente, ya supera los 50 millones de visualizaciones. En los comentarios, internautas expresaron su indignación ante la situación y aseguraron que el youtuber habría ingresado a zonas restringidas:

“Los mexicanos tenemos prohibido entrar a nuestras ruinas, pero un extranjero millonario puede hacer lo que quiera”;

“Me da coraje que él pueda entrar a las pirámides y uno como verdadero mexicano nunca vamos a entrar”;

“¿Cuánto dinero pagó para poder entrar ahí? Bienvenido al mundo de la corrupción”, son algunos de las críticas que se leen en redes sociales.

INAH asegura que la grabación fue autorizada y supervisada por la ley

El INAH aseguró que los permisos para filmar fueron solicitados formalmente por instituciones oficiales de Campeche y Yucatán:

"La visita y grabación se realizó de acuerdo con solicitudes realizadas de manera formal por la Secretaría de Turismo federal y los gobiernos de los dos estados mencionados. Los permisos se tramitaron ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, instancia que determinó los derechos aplicables conforme a la ley", aclaró la institución en su comunicado, publicado el 12 de mayo.

“Cabe señalar que, evidentemente, el video posee un amplio trabajo de postproducción audiovisual y hace alusión a eventos que no ocurrieron, como es el que los productores jamás descendieron desde un helicóptero, ni pernoctaron dentro de la zona arqueológica ni tuvieron en su poder alguna máscara prehispánica, pues la que presentan es claramente una reproducción contemporánea. Todas ellas son aseveraciones falsas que obedecen a la teatralidad propia del youtuber en cuestión”, detalló.

Además, sostuvo que las grabaciones se realizaron en áreas de acceso público o abiertas mediante un trámite previo con justificación, sin afectar el ingreso de los visitantes:

“Los recorridos se realizaron en áreas de acceso público y sin afectar el ingreso de los visitantes. En el caso de Calakmul, también se visitó la subestructura del Edificio II que, aunque no es un área abierta al público de manera permanentemente, sí brinda acceso tramitando, con anticipación y justificación, una visita programada, como sucede en recorridos que se llevan a cabo con las comunidades aledañas a la zona arqueológica”.

El instituto también desmintió que se haya sobrevolado un dron al interior de la pirámide de Chichén Itzá, “como falsamente se menciona en el video; dicho vuelo se realizó por fuera de la estructura”.

Asimismo, detalló que el clip tuvo un amplio trabajo de postproducción audiovisual y “hace alusión a eventos que no ocurrieron, jamás descendieron desde un helicóptero, ni pernoctaron dentro de la zona arqueológica ni tuvieron en su poder alguna máscara prehispánica (...) es claramente una reproducción contemporánea. Todas ellas son aseveraciones falsas”.

El INAH confirmó que, durante todo el proceso, “MrBeast” y su equipo estuvieron acompañados de personal del instituto, quienes supervisaron que se respetaran las medidas de cuidado y seguridad establecidas, y que no hubiera ninguna afectación al patrimonio arqueológico.

Finalmente, consideró que, a pesar de la información distorsionada, la difusión de estos videos “puede motivar el interés en audiencias jóvenes de México y el mundo para conocer nuestras culturas ancestrales y visitar los sitios arqueológicos (...) acercándose a interpretaciones apegadas al conocimiento científico y a la debida apreciación de nuestras culturas originarias”.

Multas por subir sin permiso a monumentos arqueológicos

En 2008, el INAH implementó la prohibición para subir o ingresar a los templos como medida de conservación y seguridad, de acuerdo con la Ley Federal Sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La multa por infringir la norma varía entre 5 mil y 50 mil pesos, dependiendo del grado de la falta.

El Artículo 47 de dicha Ley, también prohíbe los trabajos materiales de exploración arqueológica, excavación y remoción en monumentos y zonas arqueológicas, sin autorización del INAH. Para estos casos se impondrá multa de prisión de tres a 10 años, y de mil a 3 mil días de salario mínimo.

¿Cuáles son las zonas arqueológicas donde está prohibido subir a las pirámides?

Chichén Itzá: Templo de Kukulcán

Teotihuacan: Pirámides del Sol y la Luna

Uxmal: Pirámide del Adivino

A diferencia de las anteriores, existen al menos tres estructuras mayas en las que sí se puede ascender por las escaleras de piedra: