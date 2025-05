A gritos, Lilly Téllez exige a Fernández Noroña y a Adán Augusto que rindan cuentas

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante el inicio de la Sesión de la Comisión Permanente, la senadora panista, Lilly Téllez, se confrontó con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña y el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López.

Primero, mientras se instalaba la Sesión de la Comisión Permanente, la senadora, Lilly Téllez, le exigió a gritos a Fernández Noroña que explicará y rindiera un informe por el dinero que gastó en el viaje que realizó al Parlamento Europeo en Francia.

“Le emplazo a que le explique al pueblo de México el dinero del viaje. Usted tiene que rendir cuentas por ese viaje. Usted tiene que devolver el dinero del viaje. No tiene por qué robarse el dinero. Rinda un informe. Tiene que rendir cuentas”, expresó la senadora.

Ante la insistencia de la senadora panista, Gerardo Fernández Noroña, pidió a Téllez que dejará iniciar la sesión y de estar intrigando.

“Estamos instalando la sesión y usted está hablando de un viaje oficial que hice en mi condición de presidente del Senado de la República al Consejo de Europa. Aquí se presentó un video con mi intervención informando puntualmente y es pública la información. Deje de intrigar y deje de interrumpir el inicio de esta sesión de la Comisión Permanente”.

Posteriormente, durante el debate político dedicado al expresidente fallecido José Mujica, Lilly Téllez tomó la palabra y comparó la vida del exmandatario uruguayo con la del expresidente Andrés Manuel López Obrador y acusó al senador morenista, Adán Augusto López de realizar “huachicoleo fiscal”

Ante ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, pidió la palabra por alusiones personales, sin embargo, Lilly Téllez le lanzó una serie de preguntas al exsecretario de Gobernación.

“¿Cuánto costó su primera clase a París? Después de Sheinbaum dijo que guardaran austeridad, ¿Con qué cárteles está usted asociado para haber dejado a Tabasco?, ¿Tiene visa todavía?, ¿Por qué se le ve tan preocupado ahorita?, ¿Tan desencajado por la entrega de los “Chapitos”? Y, corrija, yo a usted jamás fui a verlo, nunca he ido a verlo a Gobernación, era otra persona la que lo iba a ver a Gobernación ¿Cuánto cuesta el reloj que usa?”, cuestionó.

Ante eso el senador dijo que no le alcanzaría el tiempo para responder las preguntas de la legisladora panista, sin embargo, Lilly Téllez seguía interrumpiendo a gritos las respuestas, por lo que la Mesa Directiva declaró un receso de diez minutos.

Tras el receso, Adán Augusto retomó su respuesta y aclaró que los cuestionamientos de la legisladora vienen desde una televisora.

“No cabe ninguna duda que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, aunque se disfrace de senadora, nunca dejará de ser la empleada de la televisora. No tiene ni siquiera la autoridad moral, y desde ahorita la invito para que se pare ante una fiscalía, ante una agencia del Ministerio Público, y presente en mi contra la denuncia por esos hechos de los que habla de huachicol fiscal”, declaró el morenista.

“Me hace una pregunta y yo se lo respondo, y dice que no le interesa, que no me preguntó sobre mí, pero yo estaba respondiéndole a su reiterada pregunta, que se la dictó el señor García Soto o el señor Salinas Pliego o Jorge Mendoza o cualquiera de los empleados de esa televisora, sus jefes”, resaltó.

Después de responder los cuestionamientos, Adán Augusto afirmó que a él sí le daría vergüenza que quiera convertir el Senado de la República en una telenovela más del canal favorito de la legisladora panista.