Advierten de ambigüedades en los artículos de la Ley de Telecomunicaciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República realizó el tercer conversatorio de la iniciativa de la Ley del Telecomunicaciones y Radiodifusión denominado “Servicios Digitales”, en el que los ponentes advirtieron sobre la ambigüedad de algunos artículos, además abordaron el tema de publicidad extranjera, tema en el que pidieron no confundir protección con censura.

David Pizaña Rito, vicepresidente de Comercio Electrónico de Asociación de Internet MX, afirmó que reformar y discutir de forma parcial y dispersa la iniciativa va a presentar un riesgo en futuro para la interpretación y la aplicación de la norma.

“En la propuesta, nosotros, y ya obviando algunas partes que ya se han comentado, nosotros encontramos algunas definiciones vagas, mecanismos de control con garantías que no son claras, así como referencia a plataformas digitales o servicios que no quedan con un marco técnico o jurídico adecuado para poder regularlas o entenderlas. Como lo he dicho anteriormente, esto puede generar incertidumbre”, resaltó.

Publicidad extranjera es benéfica

Por su parte, el director general de IAB México, Gabriel Richaud Falcom, habló de los beneficios que la publicada extranjera en el país y afirmó que lo importante en la reforma es evitar marcos normativos que confundan censura con protección o limiten la innovación bajo pretexto de control.

“En 2023, la inversión publicitaria en México superó los 112 mil millones de pesos, de los cuales el 60% ya corresponde a entornos digitales. Sin embargo, esto representa apenas el 0.5% del PIB nacional, frente al 1% o más en economías como Brasil, Reino Unido, China o Estados Unidos. Esto evidencia el enorme potencial de crecimiento si se construye un entorno de certidumbre y colaboración.

“La publicidad digital es global por naturaleza. Campañas diseñadas en un país pueden segmentarse y activarse en otro con gran precisión. Frente a propuestas que buscan limitar la publicidad extranjera, proponemos tres consideraciones clave:

“Uno, no toda la publicidad extranjera es problemática. Muchas marcas internacionales operan en México, generan empleo y crecimiento local. Las plataformas ya cuentan con herramientas avanzadas para etiquetar contenido patrocinado, filtrar audiencias sensibles y aplicar normativas por país. Una prohibición amplia podría reducir inversión, afectar medios locales y limitar la pluralidad de contenidos, sobre todo en entornos gratuitos que dependen de la monetización publicitaria”, explicó.

Ricardo Anaya: “No nos vayamos con la finta”

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, celebró que se haya retrasado la iniciativa y se prevean cambios, sin embargo, pidió estar atentos no sólo en cambio del artículo 109 sino en otros que también perjudicarían a la sociedad.

“Sin duda hay avances y esta batalla que hemos dado desde la oposición y la sociedad está dando frutos, si no fuera por la oposición y la sociedad, este dictamen ya se habría aprobado en el Pleno.

“Hay avances, uno, que se haya detenido y dos que se haya eliminado, el tóxico artículo 109, pero el riesgo es que nos vayamos con la finta, que no se corrijan otros asuntos que pueden ser igual o más graves de lo que se ha planteado”, explicó.