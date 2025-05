Desaparecidos: los muros invisibles que rodean a la CDMX (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En septiembre de 2024, su hermano salió de su casa en la alcaldía Gustavo A. Madero y no regresó, cuenta una familiar buscadora. Tenían pistas de que él podría estar en el Estado de México, por eso denunciaron su desaparición en ambas entidades, pero fue en vano: “Ellos ni siquiera hacen la chamba de comunicarse entre instituciones. No aplicaron ninguno de sus protocolos y no buscaron nada”.

La coordinación metropolitana —o su ausencia— en la búsqueda de personas desaparecidas es el eje central de este cuarto episodio de cinco que comprenden la docuserie periodística “La metrópoli de los desaparecidos”, realizada por Proceso.

Sea por antecedentes políticos o diferencias partidistas, la búsqueda de personas que desaparecen en la CDMX y se tiene la sospecha de que podrían estar en entidades de alrededor como el Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo o Querétaro, carece de colaboración institucional, coinciden los entrevistados.

Peor aún, marca la diferencia entre poder encontrarlos con vida o sólo sus restos y sí, en cambio, les vulnera su derecho de acceso a la justicia y a la búsqueda rápida.

Reclamo a autoridades. Foto: Captura de pantalla.

En este episodio dos familias hablan de los casos de sus hijos o hermanos de quienes obtuvieron información de ellos en vida, pero que por esa falta de colaboración y negativas burocráticas para hacer acciones inmediatas tuvieron un desenlace inesperado. Otra madre buscadora comenta los lugares del norte y sur del país por los que tuvo que buscar a su hija sola, sin ayuda del gobierno.

Una exfuncionaria de una comisión estatal de búsqueda remarca que en las leyes nacionales es clara la obligación de aplicar protocolos homologados de investigación y de búsqueda, con sus respectivas reglas generales, para evitar su interpretación por entidad, aunque en la mayoría de las veces esa intención se queda sólo en el papel.

En tanto, investigadores en seguridad y derechos humanos coinciden en que esa falta de coordinación metropolitana merma la investigación, búsqueda e identificación de víctimas de desaparición.