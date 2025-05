Exjuez responde a Morena: “Me utilizan para justificar la reforma judicial”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El exjuez de Distrito Faustino Gutiérrez Pérez afirmó que los legisladores de Morena no sólo mienten al acusarlo de favorecer y tener vínculos con el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino que lo están utilizando para justificar la reforma judicial.

En entrevista con Proceso, el exjuez respondió a los legisladores de Morena que el pasado 7 de mayo, en conferencia de prensa, afirmaron que dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) existe una red de juzgadores que supuestamente protegen al exmandatario estatal para que no sea procesado penalmente por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

De acuerdo con la información difundida por integrantes de las bancadas morenistas en las cámaras de Diputados y Senadores, en el año 2021 Faustino Gutiérrez Pérez era juez Octavo de Distrito en Reynosa y recibió el expediente 669/2021 del amparo tramitado por García Cabeza de Vaca contra cualquier orden de aprehensión.

Cámara de Diputados. Acusaciones. Foto: Miguel Dimayuga.

La orden había sido solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada, pese a que en ese momento García Cabeza de Vaca aún se encontraba en el cargo y contaba con fuero.

“Se resolvió que la orden de aprehensión girada contra el gobernador en funciones era ilegal porque tenía fuero, así de simple, y eso fue ratificado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021; pretendían ejecutar una orden de captura contra un funcionario sin antes quitarle el fuero”, precisó el exjuez.

Luego de este amparo, al final de su mandato García Cabeza de Vaca tramitó otro juicio con número 2477/2022 que también conoció el juez Faustino Gutiérrez Pérez quien, de inicio, le concedió una suspensión para que no pudiera ser detenido mientras se resolvía el amparo.

Al respecto, el ahora juez retirado explicó que en ese expediente el exgobernador ya no contaba con fuero, pero al analizar el fondo del asunto determinó que la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/000039/2020 y las pruebas aportadas por la FGR eran insuficientes para sustentar la orden de aprehensión.

“Las pruebas eran insuficientes y los argumentos del fiscal eran inverosímiles, por ejemplo, decía que había una operación por una cantidad de dinero y que, como era un monto alto, me parece que como 60 millones de pesos, su origen era ilícito. En el amparo se dijo que el hecho de que fuera una cantidad grande, esa sola circunstancia no la hacía ilícita, porque incluso había una declaración ante el SAT aportada como prueba por una cantidad similar”, refirió Gutiérrez Pérez.

Los legisladores morenistas afirmaron que en este amparo el juez fue más allá de lo planteado en el juicio y ordenó que no fuera vinculado a proceso; sin embargo, el exjuez indicó que su resolución permitía a la FGR perfeccionar su investigación contra el exgobernador y, por tanto, sustentar la legalidad de la orden de captura.

Cabeza de Vaca. Perseguido por la justicia. Foto: Benjamin Flores.

“Nunca dije ni que fuera inocente, ni que ya la carpeta la cerraran, o sea, yo nada más dije que así como estaba la carpeta no sustentaba una orden de aprehensión. En ningún momento se dijo que ya no podían seguir investigando y recabar más pruebas, al contrario, la Fiscalía en todo momento podía seguir haciéndolo.

“La sentencia fue revisada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito, quien repuso el procedimiento porque consideró que no se había emplazado a un ministerio público, por ello, una vez que se realizó esto se dictó una nueva sentencia por la jueza que me sustituyó en ese juzgado, es decir, la resolución final de ese amparo ni siquiera la dicté yo, porque ya no estaba en ese juzgado”, aclaró.

“La sentencia de esa jueza está pendiente de revisión en el Primer Tribunal Colegiado porque resolvió en el mismo sentido que yo resolví, es decir, no fui el único que advirtió la ineficiencia de la Fiscalía y el recurso es el 54/2024”.

El asunto de los escoltas

En el año 2023 Faustino Gutiérrez recibió el expediente de amparo 1431/2023 en el que García Cabeza de Vaca, ya como exgobernador, impugnó la orden de rotar o sustituir los escoltas que tenía asignados.

Morena acusó que en su resolución el juez ordenó no sustituir a los escoltas para evitar que la Secretaría de Seguridad Pública o cualquier otro ente de gobierno dispusiera de ellos.

“La orden no estaba fundada ni motivada, sólo eso, nunca se dijo otra cosa. Desde mi punto de vista le faltó al gobierno del estado, particularmente al Secretario de Seguridad Pública, explicar cuáles eran las necesidades del servicio para justificar que iba a rotarle los escoltas. Eso fue todo lo que yo dije, No dije que no se los podían quitar, jamás dije eso en mi sentencia”, enfatizó el exjuez.

“En todo momento mi actuación como juez ha sido y fue siempre apegada a la Constitución, eso es precisamente lo que les molesta, por cierto, porque ellos quisieran que los jueces resolvamos como ellos quieren, que es lo que va a pasar con su reforma ilegal”.

Rechazó que luego de estar al frente del juzgado Octavo de Distrito en Reynosa hubiera sido removido a Matamoros por acusaciones públicas de coludirse con funcionarios para beneficiar a García Cabeza de Vaca, como indicaron los legisladores de Morena.

“Desde hace cuatro años han sido los mismos señalamientos, no hay nada nuevo. Ese asunto del exgobernador ya lo he explicado un montonal de veces. Y los diputados siguen con lo mismo, lo mismo. Nunca jamás han dicho un solo nombre de un funcionario con el cual me haya coludido”, indicó.

Señalamientos de legisladores

Los legisladores de Morena acusaron que una vez que Gutiérrez Pérez solicitó su jubilación se convirtió en abogado de García Cabeza de Vaca y que cometió tráfico de influencias con jueces y magistrados de Tamaulipas a favor del exgobernador.

“Yo me acabo de jubilar el 30 de diciembre y yo nunca, jamás en la vida ni me he ostentado, ni soy apoderado ni nunca he entablado una conversación con el exgobernador. Es más, lo conozco y sé quién es, pero jamás he platicado con él y menos he sido su apoderado.

“No sé de dónde sacaron que yo me ostento apoderado legal de él, yo jamás en la vida. Yo hacía mi función como juez y hasta ahí. Para empezar no puedo ser representante legal de ninguna persona ni de ninguna empresa en Tamaulipas porque la Constitución me lo prohíbe aquí”, enfatizó.

Reprochó que públicamente integrantes de Morena lo han acusado de lucrar con los supuestos vínculos que tiene con García Cabeza de Vaca y afirmó que si revisan sus declaraciones de impuestos no habrá ninguna irregularidad.

Destacó que en sus acusaciones Morena señaló que el Tribunal Colegiado que ha conocido de las impugnaciones en los amparos de García Cabeza de Vaca tiene entre sus integrantes a Piedad Carmen Hernández, secretaria en funciones de magistrada, a quien identificaron como su esposa.

“Yo tengo 12 años que me divorcié, entonces la licenciada que mencionan ahí tiene 12 años que no es mi esposa. Ella trabaja en un tribunal, yo no tengo nada que ver en su trabajo ni mucho menos”, señaló.