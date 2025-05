Sheinbaum niega que agentes de EU operen en México y tacha como “falsa” imagen difundida por el ICE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que agentes de Estados Unidos participen en operativos contra cárteles en territorio mexicano, y aseguró que una fotografía publicada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “es falsa”, pues no corresponde a ningún operativo en México.

Ayer, el ICE difundió que “lideraron” un operativo para desmantelar tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala que eran del Cártel de Sinaloa. En su publicación, compartió cuatro fotografías, en una de las cuales aparecen cuatro agentes sin algún distintivo de corporación.

Respecto a tal fotografía, que fue publicada en varios medios de comunicación digitales e impresos, la presidenta atajó:

“Es falsa. Esa fotografía que sale en primera plana de (periódico) La Jornada. No corresponde a ninguna operación en México”.

“No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo”, añadió en conferencia.

La mandataria federal dijo que “ellos (agencias estadunidenses) quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de (Felipe) Calderón. No nos olvidemos de aquel personaje de la delincuencia organizada, que en una ejecución extrajudicial fue presentado en los periódicos nacionales y que la propia embajada dijo: ‘Fue operación de la DEA’”.

Sheinbaum descartó enviar algún extrañamiento a Estados Unidos y reiteró que su gobierno no permitirá injerencismo.

“Presión no, nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. No hay presión, sencillamente, sí es importante que el pueblo en México siempre sepa esto y que, bajo ninguna circunstancia, se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía”, subrayó.

Pese a la difusión de la fotografía que calificó como “falsa”, la jefa del Ejecutivo aseguró que hay buena relación con su homólogo Donald Trump.

“Es una relación de respeto que hasta ahora se ha mantenido con el presidente Trump. ¿Qué caso tiene..? Que el pueblo de México sepa, eso sí, y los medios, que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto”.

Three large-scale synthetic drug production labs in Sinaloa were dismantled with narcotics and chemical precursors seized in an operation led by the ICE Homeland Security Investigations vetted unit within the Government of Mexico, Fiscalia General de la Republica, Agencia de… pic.twitter.com/H9X1fafWbu — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 14, 2025