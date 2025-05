Gobernador Durazo garantiza entrega de uniformes gratuitos a más de 440 mil estudiantes

Por primera vez en la historia de Sonora, durante la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se ha aplicado un presupuesto superior a los mil millones de pesos para fortalecer la educación de niñas y niños con la entrega de uniformes gratuitos para estudiantes de nivel básico, y asegurar que ningún alumno se quede sin sus prensas escolares antes de iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Este esfuerzo ha posicionado a la entidad sonorense como un modelo de educación en México.

El mandatario estatal dio inicio a la entrega de uniformes escolares gratuitos a estudiantes de nivel básico en la escuela primaria “Profr. Manuel Mirazo Navarrete” en Hermosillo, cumpliendo con su compromiso con la educación en Sonora y respaldar la economía de las familias sonorenses al otorgar los paquetes de prendas que utilizarán sus hijos en clases.

El gobernador Durazo reiteró el esfuerzo de su gobierno para que niñas, niños y jóvenes sonorenses cuenten con las facilidades para cursar satisfactoriamente los periodos escolares, con uniformes dignos y de calidad.

“Llevamos en uniformes escolares poco más de mil millones de pesos, y lo que les decía que invertimos el primer año en uniformes escolares, fue una cifra superior a la suma de todo aquel recurso que habían destinado todos los gobiernos anteriores en un solo año, y les digo una cosa: me llena de orgullo. No tenemos dinero, pero no tenemos dinero para dilapidar, pero para las prioridades nunca nos ha faltado”, indicó.

Durante la supervisión del arranque de la entrega de los primeros uniformes escolares gratuitos para el siguiente ciclo, el gobernador Durazo detalló que se invirtieron más de 300 millones de pesos para beneficiar a más de 440 mil estudiantes de escuelas públicas de nivel básico.

Los centros de distribución de los paquetes estarán instalados en Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Nogales, Guaymas y San Luis Río Colorado y previo al inicio de la entrega de los uniformes, se realizó el reparto de los vales directamente en los planteles educativos de los municipios mencionados para el canje de las prensas escolares.

En los 66 municipios restantes con baja densidad poblacional o localidades dispersas, la entrega se realizará de manera directa en los planteles escolares o a través de las supervisiones. La distribución correspondiente se llevará a cabo durante los meses de mayo y junio del presente año, conforme al calendario operativo establecido.