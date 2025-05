México y EU serán evaluados por lavado de dinero a la par que revisan el T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al mismo tiempo que México y Estados Unidos revisen el T-MEC, también se estará instalando una mesa de estudio sobre lavado de dinero y la participación del crimen organizado en el sistema financiero binacional, expuso la presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa de Anda.

En entrevista concedida en el marco de la Convención Bancaria, la presidenta del organismo global detalló que ambos países se someterán a una revisión minuciosa.

En el caso de Estados Unidos, el proceso arrancará hacia mediados de este año y culminará en octubre de 2026. México, por su parte, iniciará su evaluación dentro de los próximos dos meses.

“Y como parte de ese proceso se evalúan todas las herramientas y su sistema”, comentó.

El examen comienza con un componente técnico. A cada nación se le solicita explicar cómo está estructurado su sistema legal, qué facultades tienen las autoridades, cuáles son sus capacidades operativas y qué recursos destinan para combatir el lavado de activos. Posteriormente, llega el turno de la evaluación de resultados.

De Anda. Evaluación financiera. Foto: X @ElisadeAnda.

“Para GAFI lo esencial es la efectividad. Dime cuáles son tus resultados. ¿Cuántas personas están en la cárcel? ¿Cuántos recursos han recuperado del crimen para regresarlo a las víctimas? Dime cuántas investigaciones tienes abiertas. ¿Cómo estás utilizando la inteligencia financiera que te dan las instituciones financieras? ¿Qué tanto te están allegando esa información?”, detalló.

La revisión incluirá a México y Estados Unidos de forma paralela: “GAFI usualmente evalúa dos países por sesión y México y Estados Unidos están en el mismo calendario”.

Este calendario compartido tiene implicaciones estratégicas; ambos países están obligados a coordinar no sólo políticas comerciales a través del T-MEC, sino también mecanismos para cerrar el paso al dinero ilícito que circula entre sus sistemas bancarios. De allí la relevancia de una evaluación simultánea.

“Es muy importante combatir el crimen organizado y cerrar la puerta para que los criminales no metan su dinero al sistema financiero y no lo muevan de esa manera, pero es igual de importante que la puerta no se cierre a aquellos flujos que son lícitos”, subrayó.

Fue en ese punto cuando se refirió a las remesas, una fuente lícita y vital para millones de familias en México, pero que podría verse afectada por decisiones legislativas como la que se discute actualmente en Estados Unidos, un posible impuesto del 5% a los envíos internacionales, impulsado por el presidente Donald Trump.

La presidenta del organismo también reconoció que México ha comenzado a trabajar con mayor rigor en el rastreo de operaciones, pero indicó que la lucha contra el lavado no puede ser efectiva si sólo participan las grandes economías.

GAFI, que actualmente cuenta con 40 miembros, había mantenido su mesa restringida. “Y no había más lugares en la mesa para más países del Caribe y de África; solamente estaba Sudáfrica”.

Frente a esto, México impulsó un cambio dentro del organismo, abriendo espacios rotativos para países invitados que, aunque no son miembros formales, también enfrentan serios retos en materia de lavado de dinero y financiamiento al crimen.

“México propuso como iniciativa tener invitados por un año de manera rotativa. Y en ese sentido, por ejemplo, las islas Caimán están en la mesa de GAFI desde el año pasado, lo mismo con Senegal, y estamos por incluir a un tercer país. Y eso cambia la dinámica porque México tiene una postura de que necesitamos a todos a la mesa para poder combatir al crimen de manera coordinada y que no haya espacios donde se puedan esconder”, dijo.