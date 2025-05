Pasta de Conchos: Van 21 mineros localizados; 13 cuerpos se han entregado

SABINAS, Coah. (apro).-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a la fecha son 21 los mineros localizados en Pasta de Conchos, de los cuales 13 han sido entregados a sus familiares y el resto está en proceso de identificación. La mandataria aseguró que los trabajos continuarán hasta que se recuperen el resto de los 63 trabajadores.

Sheinbaum escuchó a tres de los familiares de los mineros que quedaron atrapados desde febrero del 2006, tras la explosión por acumulación de gas metano en la mina y reconoció que el siniestro fue una herida que lastimó no solo a las familias de los trabajadores, sino a todo el país y por eso se busca sanarla.

Previo a su intervención participaron tres de los familiares de los mineros que quedaron atrapados y quienes, además de agradecerle los trabajos de rescate, pidieron llevar a cabo una investigación sobre las actas de defunción falsas que se emitieron durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés, así como en torno a la responsabilidad de la empresa del Grupo México cuyos representantes decidieron suspender el rescate, media que fue avalada por los entonces funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante el período del expresidente Vicente Fox.

“Su cuerpo estaba entero con su ropa y sus botas, lo que demuestra que su muerte no fue ni por una explosión de gran magnitud ni por fuego desintegrante como lo señaló la Secretaría del Trabajo y el patrón Industrial Minera México cinco días después del siniestro, dándolos por muertos y desde ese día se suspendió la búsqueda de sus cuerpos. Hoy solo pedimos investigue las causas del siniestro y aplique responsabilidades a la empresa que sigue gozando de impunidad y a funcionarios que concurrieron en este homicidio”, señaló Tomasita Martínez Almaguer, viuda de Reyes Cuevas Silva cuyo cuerpo fue entregado el pasado 29 de abril.

Por su parte María Guadalupe Hernández Leyva, viuda de José Alfredo Silva Contreras, fue quien se refirió a la urgente necesidad de revocar las actas de defunción emitidas hace 19 años.

Hugo Alberto Ramírez Zamarrón, quien participa en las labores de rescate, dijo que presiente que uno de los restos o cuerpos ubicados el pasado 5 de abril podría corresponder a su padre.

“Yo siento en mi corazón y en mi alma, y lo deseo con todo mi corazón que uno de esos sea mi apá porque mi apá trabajaba en esa área. Yo con las bitácoras que tengo y con lo que veo lo que avanza pienso que a lo mejor es mi padre y si no es mi padre está bien; yo voy a saber que es uno de los mineros de Pasta de Conchos y eso me pone feliz”, señaló y agregó que cuando el ex presidente Andrés Manuel López Obrador le encargó a Sheinbaum el rescate de los mineros pensó que dejaba unos zapatos grandísimos, pero reconoció que a la presidenta “le quedaron a la medida”.