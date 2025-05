Gobierno de la CDMX prestará el 100% de los créditos para vivienda de interés social

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la entrega de 196 viviendas de interés social en la alcaldía Coyoacán, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que modificará las reglas de operación del programa de créditos para vivienda social, con el objetivo de que el Gobierno capitalino otorgue el crédito completo.

El avance en vivienda social se da mientras el Gobierno central refuerza su control sobre el padrón catastral con la reforma publicada el 27 de diciembre de 2024 en el Código Fiscal, la cual obliga a declarar el uso de inmuebles con valor superior a 4.5 millones de pesos. También se suma a los decretos publicados este mes en la Gaceta Oficial, para la expropiación de viviendas en varias alcaldías, que serán destinadas al desarrollo de vivienda social.

Este viernes 16 de mayo, la morenista hizo entrega de 196 viviendas que tienen, cada una, un tamaño de 60 y 65 metros cuadrados, al interior de un conjunto habitacional ubicado sobre la calzada de La Virgen 2771, en Coapa.

En su discurso compartió que los beneficiarios tuvieron que organizarse para juntar el 30% del valor de las viviendas, entonces agregó: “Hemos decidido modificar ya las reglas de operación, también en la Secretaría de Vivienda, para que los próximos créditos que otorguemos, ya el excedente no exista (...) así que, de hoy en adelante, en los próximos créditos no habrá excedente que pague la gente, sino que el Gobierno de la Ciudad otorgará el crédito completo.”.

La exalcaldesa de Iztapalapa explicó: “Queremos que los proyectos de vivienda que otorga, los créditos que otorga el Gobierno de la Ciudad sean para la gente que no tiene recursos. Para la población a la que no les otorga créditos el banco, por ser pobres. La gente que no tiene condiciones para pagar un crédito en un banco”.

En el evento la acompañó el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, quien precisó que las 196 viviendas requirieron una inversión de 170 millones de pesos, por lo que el costo promedio de cada departamento fue de 846 mil pesos, que serán pagados a 20 años por medio de un crédito social.

Arrecia la expropiación de inmuebles

Aunque Brugada no lo ha declarado formalmente, la estrategia del Gobierno central se encuentra en la expropiación de inmuebles.

Por ejemplo, el 9 y 13 de mayo se publicaron en la Gaceta Oficial ocho decretos de expropiación de inmuebles ubicados en Cuauhtémoc, Azcapotzalco, y Miguel Hidalgo, los cuales serán destinados al desarrollo de vivienda social.

Dichos inmuebles se ubican en los siguientes lugares:

Calle Roldán número 24, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Superficie: 194 metros cuadrados.

Calle segunda privada Tula número 11 y cerrada 2 Aspiros, pueblo Santa María Malinalco, Alcaldía Azcapotzalco. Superficie: 300.30 metros cuadrados.

Calle Xavier Villaurrutia número 25, colonia Paulino Navarro, Alcaldía Cuauhtémoc. Superficie: 138.42 metros cuadrados.

Avenida Felipe Carrillo Puerto número 126, colonia Anáhuac I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. Superficie: 385.71 metros cuadrados.

Eje 2 Sur Manuel José Othón número 45, colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. Superficie: 173.15 metros cuadrados.

Calle 5 de Febrero número 63, Barrio Nextengo, Alcaldía Azcapotzalco. Superficie: 381.00 metros cuadrados.

Calle Simón Bolívar número 446, esquina Ángel del Campo, colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. Superficie: 267.43 metros cuadrados.

Calle Trébol número 34, colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc. Superficie: 327.50 metros cuadrados.

Lo anterior ocurre en un contexto en el que el Gobierno capitalino ha intensificado su intervención en el mercado de la vivienda con su intención en la actualización del padrón catastral para fines de planeación pública.

Prueba de lo anterior es la reforma publicada el pasado 27 de diciembre en el Código Fiscal, que impuso nuevas obligaciones a los propietarios de inmuebles en la capital mexicana.

Según lo establecido en dicha reforma, los propietarios de viviendas con valor superior a 4.5 millones de pesos deberán presentar una declaración informativa ante la Secretaría de Finanzas (SAF) respecto al estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional.