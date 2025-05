Se emitiÃ³ llamado de ayuda 45 segundos antes del impacto del buque contra el puente de Brooklyn

El buque escuela de la marina mexicana que chocó contra el Puente de Brooklyn estuvo en marcha menos de cinco minutos antes de que sus mástiles se estrellaran contra el histórico puente, y las llamadas de radio en las que indicaba que se encontraba en peligro se emitieron apenas 45 segundos antes del impacto, de acuerdo con la cronología que presentaron investigadores de Estados Unidos el lunes.

El Cuauhtémoc se alejó de un muelle de Manhattan con la ayuda de un remolcador a las 8:20 de la noche del sábado, señalaron las autoridades.

En distintos videos se puede ver a la embarcación navegando a baja velocidad, con su aparejo lleno de luces blancas mientras los cadetes se equilibraban en lo alto de los palos que sostienen las velas. El remolcador empujaba al barco, evitando que fuera arrastrado por la corriente hacia el puente, mientras retrocedía hacia el río East en dirección a Brooklyn.

Pero el barco se separó del remolcador apenas unos minutos después y aumentó la velocidad mientras seguía navegando en reversa, dirigiéndose hacia el puente.

Cuatro minutos después de que el barco soltó amarras, se emitió una llamada de radio en la que se pedía ayuda a cualquier remolcador adicional en la zona, seguida de otras solicitudes de asistencia, dijo el investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus iniciales en inglés), Brian Young, en una conferencia de prensa el lunes. Las autoridades no especificaron si las llamadas de radio se originaron desde el barco, el remolcador o de otro lugar.

Cuarenta y cinco segundos después de la primera llamada, el barco chocó contra el puente, rompiendo sus tres mástiles. Young dijo que el buque había alcanzado una velocidad de seis nudos —11 km/h (7 mph)— al momento del choque. El Cuauhtémoc siguió avanzando por debajo del puente y chocó contra un muelle antes de detenerse por completo a eso de las 8:27 de la noche, indicó el investigador.

En las imágenes que captaron los horrorizados espectadores se puede ver al barco mientras se mueve rápidamente en reversa y cómo los mástiles se rompen al pasar por debajo del puente de 142 años de antigüedad. Algunos cadetes quedaron colgando de los arneses de seguridad mientras los mástiles colapsaban parcialmente. Dos cadetes murieron.

This is insane footage of the Mexican Navy ship crashing into the Brooklyn Bridge.



What would you even do if you were up on that mast?



pic.twitter.com/6vJeCNer2w — Bruce (@bruce_barrett) May 18, 2025