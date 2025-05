Sheinbaum da espaldarazo a Marina del Pilar ante protesta masiva con carne asada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Habría que ver quién fue por la carne asada”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la manifestación contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en la que pidieron que se someta a la revocación de mandato por la cancelación de su visa en Estados Unidos.

“Hicieron una carne asada, ¿no? Sí, habría que ver quién fue por la carne asada y quién fue por... no, nuestro apoyo a Marina del Pilar, ella ha hecho muy buen trabajo al frente del gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República”, dijo.

El fin de semana, con carne asada decenas de personas se reunieron en la Plaza de los Tres Poderes, en Mexicali, para manifestarse en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pila.

¿QUIÉN DICE QUE UNA CARNE ASADA NO PUEDE SER UNA MANIFESTACIÓN MASIVA?



Así luce la explanada de los Tres Poderes en Mexicali, Baja California, donde cientos de personas se reunieron —con asador en mano— para exigir seguridad y revocación de mandato contra la gobernadora Marina… pic.twitter.com/UqljFc66cE — Solangel Ochoa (@solangelochoa) May 18, 2025

La jefa del Ejecutivo reiteró: “No hay ninguna investigación en la FGR que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar, ella hace muy buen trabajo, la quiere mucho la gente, lo he visto, lo he percibido cuando estoy en Baja California y claro hay... ella informó que le acababan de retirar la visa, la embajada de Estados Unidos dice que es una información privada, que no se puede dar más información y hasta ahí. No hay nada más”.

Redundó en que la mandataria estatal hace su trabajo en el estado “y qué bueno que de todas maneras quien no esté de acuerdo que se manifieste, somos un país libre, todos se pueden manifestar en contra de algo, aquí no hay represión”.

La presidenta también respondió al reportaje publicado en Propublica sobre posibles nexos del crimen organizado con mandatarios estatales y la investigación que se les podría seguir en Estados Unidos.

“¿De quién es el reportaje? ¿Quién es el reportero?”, preguntó la presidenta para orientar sus respuestas.

“Ahh, ¿cuál fue el último reportaje de este periodista? El previo, no, no, no, el reportaje que hizo diciendo que había nexos del presidente López Obrador en el 2006, sin ninguna prueba. Primero, que se tome de quien viene porque ya tiene historia de dar información sin fuentes”, justificó. Y se quejó de que “hay este rumor de que ‘ay le están quitando las visas a gobernadores’”.

La funcionaria dijo que los procedimientos que se deben aplicar es que si Estados Unidos tiene información contra cualquier persona, sea funcionario público o no, es el Departamento de Justicia el que tiene que informar a la Fiscalía General de la República.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie que tenga donde haya pruebas de que está vinculado con la delincuencia o que haya cometido un acto de corrupción siempre y cuando haya pruebas”.

Por segunda ocasión, luego de cuatro meses desde la última vez que se trató el tema, la jefa del Ejecutivo mencionó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico y regresado a México por petición del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que dio pie a que en Estados Unidos se solicitara frente a un juez que debía detenerse el procedimiento judicial por razones de índole diplomática, mas no de justicia.

En ese momento, por esta intervención del gobierno mexicano, se impidió que al general Cienfuegos se le procesara judicialmente en Estados Unidos y se supiera si en efecto era inocente de los delitos que se le señalaron, además de que la FGR no pudo constatar que le fueron entregadas todas las pruebas del caso, dado que al interceder por el militar no se tenía certeza de que en México se le juzgaría debidamente o se le dejaría en libertad, como finalmente sucedió.

“Si hay una investigación, si hay pruebas tiene que darse conocimiento a la Fiscalía General de la República y la FGR debe revisar esas pruebas. Si la FGR encuentra que hay pruebas se hace el procedimiento para pedir, si es necesario, una orden de aprehensión”, por lo que consideró que, en el caso de la investigación a gobernadores del partido en el poder, “lo que hay son rumores, son rumores. No hay nada que haya recibido la FGR de información, no hay absolutamente nada”.

La consideración es que se quiere afectar políticamente. Al tiempo que indicó insistentemente que si se tiene investigación contra algún político, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene que informarlo a la FGR en México y entregar las pruebas para que del lado mexicano puedan actuar.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero no así en el puro chismerío de que hay quién sabe qué cosas, tiene que haber seriedad de los medios mexicanos que cargan información que no saben ni de dónde viene, seriedad de este medio Propublica que diga de dónde viene información y qué sabe y no nada más querer sacar una nota afectando a nuestro gobierno”.

Aunque en un inicio la presidenta Sheinbaum Pardo habló de “rumores” y “chismerío”, remató su comentario sobre este tema con: “Lo único que pedimos en la relación con Estados Unidos es respeto, como siempre lo hemos hecho. Respeto a México y a las normas internacionales en estos casos que deberían seguirse”.