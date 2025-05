Brugada no está sola y hay trabajo conjunto: Sheinbaum por caso de Ximena Guzmán y José Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum abrió su conferencia de este miércoles con un mensaje dirigido a Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino, a quien le externó su apoyo y le dijo que “no está sola”, un día después del asesinato de la secretaria particular, Ximena Guzmán, y el asesor José Muñoz.

“A la jefa de gobierno, Clara Brugada, que sepa que no está sola. Ayer estuve unos minutos con ella, estuvo en Palacio Nacional. Estuvimos platicando, abrazándola y que sepa que no está sola, que el gobierno de la Ciudad no está solo y el pueblo de la Ciudad de México tampoco está solo”.

La mandataria indicó que todo el gabinete de seguridad trabaja conjuntamente para esclarecer el doble asesinato registrado el martes 20 sobre Calzada de Tlalpan, cerca del Metro Xola.

“Estamos trabajando conjuntamente y está trabajando junto con el gabinete de seguridad el gobierno de la Ciudad de México, de la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, todo el gabinete de seguridad”, dijo.

La "conferencia del pueblo" transcurrió sin la presencia de medios de comunicación debido a bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional.