Un minuto de silencio y otro de aplausos en el Congreso por funcionarios asesinados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República rindió un homenaje a Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, con un minuto de silencio, de aplausos y algunos posicionamientos.

Durante la Sesión de la Comisión Permanente, los legisladores brindaron unas palabras a los exfuncionarios de la Ciudad de México asesinados este martes en la capital mexicana.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, condenó el asesinato y afirmó que los funcionarios literalmente entregaron su vida al servicio de nuestro pueblo.

“La información del atentado que les costó la vida ha sido profusa y consideramos que esta Comisión Permanente debe rendir un sentido homenaje, que iniciará con un minuto de silencio, luego un minuto de aplausos.

“Y luego abriremos el uso de la palabra a toda legisladora o legislador que quiera hacer algún comentario en memoria de estos dos extraordinarios compañeros, de estos funcionarios ejemplares, de estos políticos que literalmente entregaron su vida al servicio de nuestro pueblo”, detalló.

La diputada morenista, María de los Dolores Padierna, afirmó que la vida de Ximena Guzmán y José Muñoz fue ejemplo de vocación, de compromiso con las causas sociales y de entrega absoluta al servicio público

“Ximena y José no eran solamente funcionarios, eran, sobre todo, seres humanos excepcionales que abrazaron la causa pública con entrega, con ética, con amor a su pueblo. Su vida fue ejemplo de vocación, de compromiso con las causas sociales y de entrega absoluta al servicio público.

“Su pérdida nos llena de tristeza profunda y su ausencia se inscribe como una herida abierta en el corazón de quienes compartimos con ellos la lucha por una Ciudad de México más justa, solidaria y humana”, resaltó.

Por su parte, el diputado petista, Reginaldo Sandoval, afirmó que este crimen no quedará impune, ya que es una responsabilidad ética en la memoria de los colaboradores de Clara Brugada.

“Este cobarde atentado no quedará impune, así lo han manifestado, con firmeza, las autoridades capitalinas y federales, conscientes de que no puede haber espacio para la impunidad; la exigencia de justicia no es solo un reclamo institucional, sino una responsabilidad de ética con la memoria de Ximena y José”, afirmó.